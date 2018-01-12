А Катрин Денев нравится, когда пристают

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:53:46+03:00

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Все мы помним, с чего все началось: сразу несколько звезд Голливуда осенью прошлого года выступили с обвинениями киномагната Харви Вайнштейна в домогательствах. Судьба его печальна: всеми проклят и уволен из кинокомпании, носящей его же имя.

Дальше обвинения посыпались пачками. Выяснилось, что почти каждый голливудский мужчина домогался почти каждой голливудской женщины. Волна возмущения, митинги протеста. И когда казалось, что на самой идее флирта можно ставить жирный крест, пришла подмога, откуда не ждали: за мужчин вступилась великая и прекрасная Катрин Денев.

Она и еще 100 ее единомышленниц написали в газету Le Monde письмо, суть которого можно кратко передать одной фразой: пусть мужчины остаются мужчинами и пристают к женщинам. А вот цитата: «Давайте не будем забывать, что изнасилование - это преступление. А ухаживания, даже настойчивые, - нет».

А ведь Катрин Денев знает, о чем говорит: за ней всю жизнь ухаживали главные мужчины французского и мирового кино, да и не только кино: Роже Вадим, Роман Полански, Франсуа Трюффо, Луис Бунюэль, Марчелло Мастроянни, Ален Делон... И сейчас некоторые продолжают ухаживать.

Вот мы и решили провести на нашем сайте опрос - только для женщин.