Как авокадо в масле

12 Янв. 2018 2018-01-12T03:03:16+03:00

Есть такой израильский кулинар - Йотам Оттоленги. Про него и его рестораны можно долго рассказывать (если не лень, почитайте в интернете, много интересного узнаете)

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Нам же пока важно знать, что этот человек - непревзойденный мастер простых, но очень вкусных блюд, секретами которых он охотно делится: то книгу напишет, то в сети рецепт выложит.

Вот мы сейчас по одному такому рецепту и приготовим невероятный крем из авокадо.

Берем 2 - 3 спелых авокадо (зависит от размера, всего нам нужно будет 250 граммов мякоти). 80 г масла подержим часок при комнатной температуре, пока оно не станет совсем мягким. Авокадо и масло взбиваем в блендере. Если вдруг блендер отдали соседям, можно взбить до однородности вручную, с помощью вилки. В процессе добавляем щепотку соли и по чайной ложке сока лайма и его же, лайма, натертой цедры. Перекладываем в плошку, добавляем мелко нарубленную зелень укропа и тархуна, перемешиваем, затягиваем пленкой и ставим в холодильник на 10 минут.

С соусом тоже все просто: 200 г томатов черри нарезаем четвертинками, смешиваем с каперсами (2 столовые ложки, если каперсов нет, можно подобрать более-менее похожие по вкусу соленые огурцы), чайной ложкой сока и цедры лайма.

В тостере или духовке запекаем хлеб, натираем его долькой чеснока, даем остыть. Намазываем кремом из авокадо, сверху кладем соус, посыпаем черным перцем, капаем оливковое масло. Хорошо бы еще добавить толченых семян тмина, но это уж как получится - вдруг вы их все съели за новогодние каникулы.

Но и без тмина неплохо будет на старый Новый год. Особенно на контрасте с поднадоевшим оливье.