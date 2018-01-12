В Голландии создают сервис для узаконивания секса

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:12:28+03:00

Приложение использует технологию блокчейн для создания частных записей с отметками времени Фото: EAST NEWS

И тут не обошлось без технологии блокчейна

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Разработчики из Голландии анонсировали выпуск приложения LegalFlings, которое позволяет пользователям заключать “юридически обязывающее соглашение” перед занятием сексом. По словам создателей, система создает договор, который фиксирует сексуальное согласие партнеров, а также конфиденциальность видео и фотографий.

“Секс должен быть веселым и безопасным, но в наши дни многое может пойти не так. Хотя вы защищены законом, судебное разбирательство любых подобных правонарушений через суд в действительности практически невозможно. LegalFling создает юридически обязывающее соглашение. Это означает, что любое нарушение можно оспорить, основываясь на подписанном контракте”, - объясняют разработчики.

Приложение использует технологию блокчейн для создания частных записей с отметками времени, которые связаны и защищены с помощью криптографии.

В описании разработки указано, что кнопка “Принять условия” обязывает партнера соблюдать все правила, указанные в профиле пользователя: согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, употребление нецензурной брани во время акта и допустимость использования приемов БДСМ.

Как удалось выяснить изданию Gizmodo, пользователи LegalFling могут отозвать свое согласие на секс в любой момент - для этого им нужно просто зайти в приложение.

Пока приложение недоступно для пользователей. Предполагается, что оно будет бесплатным. Создатели LegalFling планируют привлечь инвестиции с помощью рекламы.