В Голландии создают сервис для узаконивания секса
Разработчики из Голландии анонсировали выпуск приложения LegalFlings, которое позволяет пользователям заключать “юридически обязывающее соглашение” перед занятием сексом. По словам создателей, система создает договор, который фиксирует сексуальное согласие партнеров, а также конфиденциальность видео и фотографий.
“Секс должен быть веселым и безопасным, но в наши дни многое может пойти не так. Хотя вы защищены законом, судебное разбирательство любых подобных правонарушений через суд в действительности практически невозможно. LegalFling создает юридически обязывающее соглашение. Это означает, что любое нарушение можно оспорить, основываясь на подписанном контракте”, - объясняют разработчики.
Приложение использует технологию блокчейн для создания частных записей с отметками времени, которые связаны и защищены с помощью криптографии.
В описании разработки указано, что кнопка “Принять условия” обязывает партнера соблюдать все правила, указанные в профиле пользователя: согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, употребление нецензурной брани во время акта и допустимость использования приемов БДСМ.
Как удалось выяснить изданию Gizmodo, пользователи LegalFling могут отозвать свое согласие на секс в любой момент - для этого им нужно просто зайти в приложение.
Пока приложение недоступно для пользователей. Предполагается, что оно будет бесплатным. Создатели LegalFling планируют привлечь инвестиции с помощью рекламы.