2018-01-12T15:37:20+03:00
В мире

Захарова ответила Госдепу на включение РФ в список опасных для туристов стран

Это очередное ничем не подкреплённое утверждение, заявила официальный представитель МИД [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Мария Захарова прокомментировала заявления госдепа СШАМария Захарова прокомментировала заявления госдепа СШАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления госдепа США, отнёсшего нашу страну к числу «опасных для туристов»:

Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить и где «ситуация может измениться в любое время». Это очередное ничем не подкреплённое утверждение, задача которого — культивировать в простых американцах животный страх перед Россией. Главная угроза в РФ, по мнению госдепа — терроризм. Но если исходить из этого критерия — а в даунтаун Нью-Йорка [где за последний год произошли две террористические атаки] можно ездить? Далее, госдеп заявляет, что «американцы в РФ подвергаются насилию». Назовите то место в России, где американцам бы делали больно или хотя бы нехорошо? Мы перевернули все архивы и таких фактов не знаем. Статистика говорит о росте количества американских граждан, въезжающих в Россию с туристической целью, — свыше двухсот тысяч за прошлый год…

А вот в отношении россиян в США насилие проявляется. Так, гражданин РФ Антон Кимаев стал случайной жертвой уличной перестрелки, получив пулю в голову в декабре прошлого года в Питтсбурге. При этом Украина, где идут боевые действия, отнесена аналитиками госдепа к странам с меньшей угрозой, — отметила Захарова.

Брифинг Марии Захаровой: прямая трансляция.

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