Алена Хмельницкая в свой день рождения поделилась честным фото в купальнике

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:57:36+03:00

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Свой очередной день рождения Алена Хмельницкая вместе с возлюбленным Александром Синюшиным решила отпраздновать на Гоа. Пара прекрасно проводит здесь время, наслаждаясь океаном, солнцем и холодным белым вином. Судя по счастливому выражению лица актрисы, ей очень хорошо в союзе с новым мужчиной, поэтому актриса так легко и много делится фотографиями из отпуска. А вот на свой личный праздник звезда опубликовала снимок, где предстала в купальнике. Причем, надо отдать должное исполнительнице звездной роли в фильме «Сердца трех» она не стала принимать кокетливых поз и использовать фильтры, чтобы усовершенствовать и без того прекрасную фигуру. Снимок вышел честным.

alxmel Happy Birthday to me Спасибо моим , самым лучшим родителям на свете ! Спасибо моим доченькам , спасибо моему любимому и моим друзьям , за то , что я такая , какая есть , за то , что вы рядом со мной , радуетесь , переживаете и поддерживаете меня !!! Спасибо всем вам, за ваши комментарии , поздравления , эта та, обратная связь , которая мне необходима ! Полетели дальше !)) #гоа #деньрождения Regrets I've had a few but then again too few to mention I did what I had to do and saw it thru without exemption... #всемлюбвиимира #настроение #goastyle #индия

«Спасибо моим самым лучшим родителям на свете! Спасибо моим доченькам, спасибо моему любимому и моим друзьям за то, что я такая, какая есть, за то, что вы рядом со мной радуетесь, переживаете и поддерживаете меня! Спасибо всем вам, за ваши комментарии, поздравления, эта та обратная связь, которая мне необходима! Полетели дальше», — написала Хмельницкая под фотографией.

Отметим, что вместе с Аленой на курорте отдыхают дочь актрисы от первого брака с Тиграном Кеосаяном Ксения, которая, как и мама, кажется, влюблена в Индию.