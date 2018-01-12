2018-01-12T16:17:17+03:00
Экономика

Россияне потратили за каникулы меньше, чем предполагали

ВЦИОМ подвел итоги праздников
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Впервые за всю историю постновогодних опросов россияне сэкономили на новогодних праздниках.Впервые за всю историю постновогодних опросов россияне сэкономили на новогодних праздниках.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среднем наши граждане потратили за зимние каникулы 14 195 рублей на человека. Это всего на три рубля больше, чем годом раньше (14 192 рубля). Больше всего денег ( 5 459 рублей) ушло на подарки друзьям и близким. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что россияне на эти праздники уложились примерно в ту сумму, которую и планировали потратить. И даже чуть-чуть сэкономили (планировали потратить в среднем 14 299 рублей). Это впервые за всю историю постновогодних опросов (с 2005 года), реальные расходы всегда превышали запланированные. В прошлом году, например, разрыв был около 2 тысяч рублей.

- У россиян появляются навыки финансового планирования и умение сдерживаться, - комментирует результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

В целом почти три четверти опрошенных (73%) остались праздниками довольны. В топе каникулярного времяпрепровождения — походы в гости, прогулки на природе и катание на лыжах-санках (см. графику).

Как мы провели новогодние и рождественские праздники

Данные ВЦИОМ. Можно было дать несколько вариантов ответа

Данные ВЦИОМ. Можно было дать несколько вариантов ответа

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