История с «VIP-камерами» в «Матросской тишине» может быть местью правозащитников

12 Янв. 2018 2018-01-12T22:23:49+03:00

На самом деле самые лучшие камеры в СИЗО не дотягивают до евростандарта

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Новогодний скандал с «VIP-камерами», обсуждаемый в СМИ, может оказаться разборками между участниками уголовного дела. Об этом «КП» рассказал адвокат Иван Миронов. Он представляет интересы осужденного за мошенничество на 150 миллионов рублей Дионисия Золотова.

«Полгода назад мой подзащитный заказал для СИЗО «Матросская тишина» плитку, краску, пластиковые окна, новую сантехнику и энергосберегающие лампочки. Взяток он не давал, холодильники и телевизоры приобретались родственниками заключенных. И речи нет о «VIP-камерах». Просто обычные камеры привели в божеский вид. До евроуровня они не дотягивают. Проспонсировав ремонт, мой подзащитный получил право несколько месяцев сидеть в нормальных условиях», - объяснил «КП» адвокат Миронов.

Как нам стало известно, благодаря средствам мецената в СИЗО №1 ФСИН России «Матросская Тишина» было отремонтировано 20 камер, коридоры, прачечная, появился второй КПП СИЗО и даже тренажерный зал.

Вид на следственный изолятор № 1 "Матросская тишина". ФОТО Александр Щербак/ТАСС

Но эти преображения вызвали у правозащитников неожиданную реакцию. Они инициировали проверки, которые привели к кадровым перестановкам в «Матросской тишине». ФСИН заявил, что по результатам последней проверки был уволен замначальника изолятора и трех сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

- За перевод в нормальную камеру - миллион рублей, за то, чтобы решить какие-то вопросы и оказаться в нормальной компании - 200 тысяч рублей. Если клиент начинал капризничать, к нему подсаживали блатных. И они прессовали «несогласного», - пояснил «КП» причины увольнений один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Удивительное дело, но ведь за подобные дела не увольняют, а задерживают!

Примечательно, что за последние дни в СМИ появился ряд статей, которые раскалывают общество арестантов и их родственников на две непримиримые половины.

«Пенитенциарная система государства, где многие годы все были равны перед условиями содержания, становится зеркалом общества, где лучшее место под солнцем чаще получают обеспеченные граждане. Но если на свободе они имеют право выбора, то в изоляторе для них могут создать условия, когда придется платить даже за элементарный покой», - пишут одни читатели «КП».

«Правила этой игры чудовищны по своей несправедливости, так как в СИЗО могут годами находится люди, вина которых не доказана судом. Как сделать так, чтобы они не ожидали решения своей судьбы в нормальных условиях и не платили за это?!», - возмущаются другие комментаторы.

- Может, таким образом кто-то расшатывает ситуацию?

- Верно. Благотворительность Дионисия, который в «Матросской тишине» сидит в качестве свидетеля, пытаются дискредитировать сотрудники ОНК. Эта компания, нацелена против моего подзащитного и ФСИН России. Правозащитники решили устроить Дионисию корпоративную месть - за помощь следствию в задержании сотрудника ОНК Москвы Дениса Набиуллина. Именно он первым сообщил журналистам о «VIP-камерах», которые якобы в «Матросской тишине» организовал Дионисий.

Напомним, в начале декабря СК России в отношении Набиуллина возбудил уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Правозащитника обвинили в получении 29 миллионов рублей от родственников подследственного, которому он пообещал освобождение из-под стражи.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Да пусть тюрьма станет почти гостиницей!

Максим АЛЕКСЕЕВ

Читая о том, как должны выглядеть камеры, я вспоминаю, как в 1989 (!) году уболтал полицейских в Анкоридже на Аляске (США) сводить меня на экскурсию в зону. Буду краток: сидельцы жили по трое в коттеджах с бильярдом в гостиной, телевизор - в каждой комнате, интернет, спортзал, классы для получения профессии, прачечная-автомат, возможность распоряжаться своими банковскими счетами и еженедельная заявка в магазин (если деньги есть) из примерно 100 пунктов - от сигарет и бритв до фруктов и гамбургеров. Зона была поделена на мужскую и женскую, но днем все переходы открывали. Штрафной изолятор напоминал гостиничный номер, правда, в наказание - без телека и интернета.

О чем поведали мне американцы, глядя на мое изумление этим раем за проволокой? А сказали: зачем выключать зеков из жизни, больше хлопот будет, когда они выйдут на свободу, выпав за годы отсидки из реальности. (У нас это называется «социальная адаптация заключенных», называется, но не работает). И главное: годы в изоляции, тюрьма - это уже наказание, которое ломает человека. Зачем его усугублять-то скотскими условиями отбывания срока?

Честно говоря, я не знаю до сих пор, что мне делать с этим знанием. Но хорошие камеры в тюрьме - это, мне кажется, не повод для осуждения. А здесь даже не тюрьма, а СИЗО, где сидят зачастую еще не осужденные.

Коррупция - да. Но избежать ее можно просто: все камеры сделать нормальными. Как на когда-то бывшей нашей Аляске.

Слабо?