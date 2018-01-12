КоммерсантЪ: Представитель «Югры» оценил «план оздоровления» банка регулятором, как несостоятельный

12 Янв. 2018 2018-01-12T17:48:03+03:00

Дмитрий Шиляев рассказал о мерах, которое предпринимало руководство, чтобы у кредитной организации не отозвали лицензии

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Экс-владельцы банка «Югра» не оставляют надежды, что все-таки смогут вернуть кредитную организацию даже несмотря на то, что в банке уже полгода как введена временная администрация, и «Югра» лишена лицензии. Представители банка рассказали прессе, какие меры они предпринимали, чтобы в «Югра» не подверглась санации.

Экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев заявил, что банк можно было спасти. Ведь менее чем за год до отзыва лицензии на балансе «Югры» появились нефтяные активы и дорогостоящая недвижимость.

- Мы хотим еще раз обратить внимание на очень важный, с нашей точки зрения, документ — план оздоровления банка "Югра", который был утвержден протоколом заседания в ЦБ за номером 37, - продолжил Анатолий Верещагин, официальный представитель основного акционера банка "Югра".

Верещагин уверен, что одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, задним числом занизила активы банка, что дало формальное основание для отзыва лицензии. При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет.

- На данный момент идут три судебных процесса: 15 января будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о законности ввода временной администрации, в ближайшие дни мы подаем еще одну жалобу — на решение об отзыве лицензии. Наша тактика не меняется — мы продолжим отстаивать наши интересы в суде, - добавил Верещагин.

К слову, отзыв лицензии у банка признали страховым случаем и АСВ выплатило вкладчикам «Югры» более 180 млрд руб. — рекордную сумму за всю российскую историю. Экс-владелец банка Алексей Хотин, в свою очередь, предлагал сценарии восстановления стабильности "Югры" и обещал возместить расходы на расчеты с вкладчиками