2018-01-12T17:48:03+03:00
Экономика

КоммерсантЪ: Представитель «Югры» оценил «план оздоровления» банка регулятором, как несостоятельный

Дмитрий Шиляев рассказал о мерах, которое предпринимало руководство, чтобы у кредитной организации не отозвали лицензии
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Отзыв лицензии у банка "Югра" признали страховым случаем и АСВ выплатило вкладчикам «Югры» более 180 млрд руб.Отзыв лицензии у банка "Югра" признали страховым случаем и АСВ выплатило вкладчикам «Югры» более 180 млрд руб.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Экс-владельцы банка «Югра» не оставляют надежды, что все-таки смогут вернуть кредитную организацию даже несмотря на то, что в банке уже полгода как введена временная администрация, и «Югра» лишена лицензии. Представители банка рассказали прессе, какие меры они предпринимали, чтобы в «Югра» не подверглась санации.

Экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев заявил, что банк можно было спасти. Ведь менее чем за год до отзыва лицензии на балансе «Югры» появились нефтяные активы и дорогостоящая недвижимость.

- Мы хотим еще раз обратить внимание на очень важный, с нашей точки зрения, документ — план оздоровления банка "Югра", который был утвержден протоколом заседания в ЦБ за номером 37, - продолжил Анатолий Верещагин, официальный представитель основного акционера банка "Югра".

Верещагин уверен, что одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, задним числом занизила активы банка, что дало формальное основание для отзыва лицензии. При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет.

- На данный момент идут три судебных процесса: 15 января будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о законности ввода временной администрации, в ближайшие дни мы подаем еще одну жалобу — на решение об отзыве лицензии. Наша тактика не меняется — мы продолжим отстаивать наши интересы в суде, - добавил Верещагин.

К слову, отзыв лицензии у банка признали страховым случаем и АСВ выплатило вкладчикам «Югры» более 180 млрд руб. — рекордную сумму за всю российскую историю. Экс-владелец банка Алексей Хотин, в свою очередь, предлагал сценарии восстановления стабильности "Югры" и обещал возместить расходы на расчеты с вкладчиками

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд