КоммерсантЪ: Представитель «Югры» оценил «план оздоровления» банка регулятором, как несостоятельный
Экс-владельцы банка «Югра» не оставляют надежды, что все-таки смогут вернуть кредитную организацию даже несмотря на то, что в банке уже полгода как введена временная администрация, и «Югра» лишена лицензии. Представители банка рассказали прессе, какие меры они предпринимали, чтобы в «Югра» не подверглась санации.
Экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев заявил, что банк можно было спасти. Ведь менее чем за год до отзыва лицензии на балансе «Югры» появились нефтяные активы и дорогостоящая недвижимость.
- Мы хотим еще раз обратить внимание на очень важный, с нашей точки зрения, документ — план оздоровления банка "Югра", который был утвержден протоколом заседания в ЦБ за номером 37, - продолжил Анатолий Верещагин, официальный представитель основного акционера банка "Югра".
Верещагин уверен, что одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, задним числом занизила активы банка, что дало формальное основание для отзыва лицензии. При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет.
- На данный момент идут три судебных процесса: 15 января будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о законности ввода временной администрации, в ближайшие дни мы подаем еще одну жалобу — на решение об отзыве лицензии. Наша тактика не меняется — мы продолжим отстаивать наши интересы в суде, - добавил Верещагин.
К слову, отзыв лицензии у банка признали страховым случаем и АСВ выплатило вкладчикам «Югры» более 180 млрд руб. — рекордную сумму за всю российскую историю. Экс-владелец банка Алексей Хотин, в свою очередь, предлагал сценарии восстановления стабильности "Югры" и обещал возместить расходы на расчеты с вкладчиками