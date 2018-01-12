Искусственный интеллект научился показывать картинки, о которых думает человек

12 Янв. 2018 2018-01-12T17:42:31+03:00

Создан искусственный интеллект, способный считывать мозговые волны человека и отображать изображение, основанное на том, что они ищут. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Машина показывает пока не идеальные, но довольно близкие к оригиналу образы

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Специалисты исследовательской лаборатории по информационным коммуникациям ATR в Японии создали искусственный интеллект, способный считывать мозговые волны человека и отображать изображение, основанное на том, что они ищут. Например, если объект анализа смотрит на изображение буквы “А”, разработка успешно создаст образ, похожий на ее нечеткую версию. Результаты ученые зафиксировали в статье “Реконструкция глубоких изображений из активности мозга человека”.

За 10-недельный период исследователи показали испытуемым различные изображения и записали их мозговые волны. Время от времени мозг контролировался в режиме реального времени, когда испытуемые просто смотрели на изображения, в другой период их просили “вспомнить” изображения. После этого исследователи использовали сканирование мозга для обучения нейросети, чтобы “декодировать” данные и визуализировать то, о чем думали люди.

За 10-недельный период исследователи показали испытуемым различные изображения и записали их мозговые волны.

В итоге алгоритм справился с поставленной задачей. Искусственный интеллект принял всю имеющуюся у него информацию (мозговые волны) и превратил их в изображения. Он несколько раз оптимизировал задуманное (не видя того же изображения, что и человек), пока не воссоздал похожие образы.

Алгоритм справился с поставленной задачей. Искусственный интеллект принял всю имеющуюся у него информацию (мозговые волны) и превратил их в изображения.

Исследователи признаются, что на данный момент работа алгоритма пока не идеальна. Но надеются, что разработка станет прецедентом в области глубинного обучения и получит широкое развитие.