2018-01-12T17:42:31+03:00
Умные вещи

Искусственный интеллект научился показывать картинки, о которых думает человек

Машина показывает пока не идеальные, но довольно близкие к оригиналу образы
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Создан искусственный интеллект, способный считывать мозговые волны человека и отображать изображение, основанное на том, что они ищут.Создан искусственный интеллект, способный считывать мозговые волны человека и отображать изображение, основанное на том, что они ищут.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Специалисты исследовательской лаборатории по информационным коммуникациям ATR в Японии создали искусственный интеллект, способный считывать мозговые волны человека и отображать изображение, основанное на том, что они ищут. Например, если объект анализа смотрит на изображение буквы “А”, разработка успешно создаст образ, похожий на ее нечеткую версию. Результаты ученые зафиксировали в статье “Реконструкция глубоких изображений из активности мозга человека”.

За 10-недельный период исследователи показали испытуемым различные изображения и записали их мозговые волны. Время от времени мозг контролировался в режиме реального времени, когда испытуемые просто смотрели на изображения, в другой период их просили “вспомнить” изображения. После этого исследователи использовали сканирование мозга для обучения нейросети, чтобы “декодировать” данные и визуализировать то, о чем думали люди.

За 10-недельный период исследователи показали испытуемым различные изображения и записали их мозговые волны.

За 10-недельный период исследователи показали испытуемым различные изображения и записали их мозговые волны.

В итоге алгоритм справился с поставленной задачей. Искусственный интеллект принял всю имеющуюся у него информацию (мозговые волны) и превратил их в изображения. Он несколько раз оптимизировал задуманное (не видя того же изображения, что и человек), пока не воссоздал похожие образы.

Алгоритм справился с поставленной задачей. Искусственный интеллект принял всю имеющуюся у него информацию (мозговые волны) и превратил их в изображения.

Алгоритм справился с поставленной задачей. Искусственный интеллект принял всю имеющуюся у него информацию (мозговые волны) и превратил их в изображения.

Исследователи признаются, что на данный момент работа алгоритма пока не идеальна. Но надеются, что разработка станет прецедентом в области глубинного обучения и получит широкое развитие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд