Ростуризм открыл въезд в Египет, но лететь туда дорого

12 Янв. 2018 2018-01-12T17:54:11+03:00

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Ростуризм опроверг сообщения о том, что запретил туроператорам продавать путевки в какие-то другие египетские города, кроме Каира. Продавать туры — можно, в том числе, в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Единственное условие – перелет в составе этого тура должен быть только регулярным рейсом до Каира. Таким образом, в ведомстве опровергли заявления СМИ, что россиянам до сих пор нельзя ехать на египетские курорты.

- Президент своим указом от 2 января разрешил регулярную авиаперевозку в Каир. Мы сразу же выпустили официальное заявление Ростуризма о том, что туроператоры могут теперь формировать турпродукт в Египет, - заявил Олег Сафонов, глава Ростуризма. - Состав турпродукта определяет туроператор, который его формирует. Однако нужно выполнять те положения, которые прописаны в указах президента.

Впрочем, вряд ли турфирмы бросятся продавать туры в Египет. Расстояние от Каира до Хургады около 500 км. Если перелет может быть только в Каир, то оттуда придется организовывать трансфер на автобусе. Дорога займет порядка 6 часов. До Шарм-Эль-Шейха — примерно столько же. Немногие туристы с радостью согласиятся на подобный трансфер. Скорее всего, ждать придется до апреля. На этот месяц назначена очередная проверка аэропортов египетских курортов. По ее итогам может быть снят окончательный запрет на полеты – и тогда на популярные морские курорты можно будет опять попадать напрямую.

Напомним, 8 ноября 2015 года любые авиарейсы в Египет российских авиакомпаний были прекращены до тех пор, пока комиссия Минтранса не подтвердит безопасность местных аэропортов. Пока у россиян только два варианта добраться в эту арабскую страну. Первый – купить путевку из Белоруссии. По данным туристического агентства «Смади», тур Минск-Хургада на 10 дней с авиаперелетом и гостиницей «4 звезды» по системе «все включено» обойдется в $450 за человека или 25,5 тысяч рублей.

Второй вариант – добраться самостоятельно из Москвы, но рейсами зарубежных авиакомпаний с пересадкой.

- В 2017 году количество продаж авиабилетов на непрямые рейсы из России в Египет выросли на 32% по сравнению с 2016 годом. Однако их доля не превышает 0,1% от всех продаж авиабилетов по международным направлениям. Средний чек из Москвы на египетские курорты составил 21 263 рублей, - рассказал «КП» Александр Сизинцев, гендиректор Biletix.

Но 21 тысяча – это только билеты. На Booking.com можно найти отели по цене от 6 до 45 тысяч за 10 дней в зависимости от звездности. И обычно включен только завтрак.

Египет был одним из самых бюджетных направлений для россиян. Пока доступные варианты дешевыми не назовешь. Так что, остается ждать открытия продаж от отечественных турфирм. И сравнить ценники.

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