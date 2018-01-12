В СМИ разобрались, почему у «Югры» отозвали лицензию

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:26:59+03:00

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Издание "Ведомости" попыталось выяснить, почему летом 2017 года ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию, а потом лишил его лицензии. Тогда сообщалось, что главная причина этих мер - банк якобы кредитовал проекты собственников на средства вкладчиков, что повлекло за собой несоблюдение нормативов. Представители банка претензии отвергали.

Экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев рассказал "Ведомостям", что регулятор недооценивал резервы банка. При этом, как отметил Шиляев, менее чем за год до отзыва лицензии "Югра" поставила на баланс ряд нефтяных активов и недвижимость.

"Банк "Югра" был абсолютно устойчивой, стабильной финансовой организацией, - рассказал газете "Коммерсантъ" официальный представитель основного акционера банка Анатолий Верещагин. – Мы выполняли все требования и предписания Центрального банка, тем не менее, ЦБ, вопреки своим внутренним документам, действиям менеджмента банка, выполнению всех требований, нормативов, ввел временную администрацию, а потом отозвал лицензию".

Отзыв лицензии у банка признали страховым случаем и АСВ выплатило вкладчикам «Югры» более 180 млрд руб. — рекордную сумму за всю российскую историю. По версии ЦБ, на санацию банка потребовалось бы еще больше средств.