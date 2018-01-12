2018-01-12T18:26:10+03:00
Экономика

Александр Новак примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

Министр энергетики РФ выступит на сессии «Великая энергетическая трансформация»
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Александр НовакАлександр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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23-26 января в швейцарском Давосе пройдет Всемирный экономический форум. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Официальной нашей резиденцией станет «Русский дом» - площадка для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся на ВЭФ. Организатором «Русского дома» выступает фонд «Росконгресс» – оператор крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий.

24 января министр энергетики РФ Александр Новак выступит на форуме в рамках сессии «Великая энергетическая трансформация» (The Great Energy Transformation). В числе других участников обсуждения - министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих, главы крупнейших мировых энергетических компаний.

В этот же день Александр Новак примет участие в панельной дискуссии «Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке» в рамках проекта «Русский дом». Участники обсудят меры для реализации конкурентных преимуществ России в энергетической сфере, использование энергетики для стимулирования смежных отраслей, влияние инноваций на мировой энергобаланс.

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