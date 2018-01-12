Минимальную цену коньяка могут поднять до 500 рублей

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:39:23+03:00

Вопросы минимальной цены на спиртное у нас находятся в ведении Минфина РФ. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

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С утра с СМИ появилась информация, будто Минсельхоз хочет добиться повышения минимальной розничной цены (МРЦ) коньяка.

— Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 литра, — процитировали журналисты главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева.

Однако ведомство быстро открестилось от этих слов.

- Минсельхоз России не выступал с предложениями повысить минимальную розничную цену на коньяк и не планирует инициировать такие поправки в дальнейшем. Эти вопросы не входят в полномочия ведомства, — заявили в ведомстве.

Действительно, вопросы минимальной цены на спиртное у нас находятся в ведении Минфина. По крайней мере, это учреждение принимало все предыдущие решения об алкогольных ценах.

Опровержение опровержением, но вопрос о подорожании коньяка остается открытым. Какое именно ведомство объявит об этом официально, для потребителей не так уж и важно.

Еще в октябре 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, поручил Минфину проработать вопрос повышения минимальных розничных цен. Ведомство должно было свои идеи представить до 22 декабря. Какое решение готовится по коньяку – пока не известно. Минфин не смог в пятницу ответить на вопрос «КП» о повышении цены на этот напиток.

- Конечно, минимальная стоимость коньяка должна расти каждый год, - заявил «Комсомолке» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Инфляцию никто не отменял. Тем более, потребительские цены всегда растут быстрее. Реальная минимальная стоимость бутылки коньяка: 400-430 рублей. 500 рублей, о которых сказали в Минсельхозе, - это цифра из головы. Она никак не обоснована.

Напомним, в последний раз розничные цены на коньяк в России повышались 13 мая 2017 года. Тогда минимальная стоимость выросла на 15,2% - с 322 до 371 рубля за поллитровую бутылку. А до этого ценники не менялись почти три года.

- 370​ рублей – маловато, считает Дробиз. – Настоящий коньяк за эти деньги может быть только в одном случае: если большая сеть купит оптовую партию напрямую у производителя. А если в цепочке появляется перекупщик-поставщик (так происходит почти всегда), то найти фирменный напиток за 370 рублей уже невозможно. Посредник закладывает свою прибыль, и она в минимальную цену уже никак не вписывается.