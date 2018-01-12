Неудавшаяся провокация

12 Янв. 2018 2018-01-12T19:32:52+03:00

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В избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Путина на сегодняшний день перечислено уже более 400 миллионов рублей, таким образом он окончательно сформирован. И как это обычно водится, средства на счету основного кандидата на президентский пост привлекли пристальное внимание его оппонентов.

На днях в одном из СМИ была опубликована претензия оппозиционных деятелей по поводу источника этих средств. Якобы те пришли от «Единой России» через ее бывшие фонды поддержки, что, по их мнению, противоречит закону, поскольку, все юридические лица перечислившие средства (те самые фонды) тесно «связаны между собой единым центром управления», то есть якобы аффилированы с ЕР.

И вроде бы все выглядит логично на первый взгляд. На второй же не выдерживает критики. Начнем с того, что никакого «единого центра управления» у бывших фондов поддержки ЕР не существует и никогда не существовало в принципе. Действительно, ЕР в свое время выступила инициатором создания этих фондов. Причем в числе прочих заинтересованных структур. Но фонды изначально были вполне самостоятельными единицами и вели деятельность на собственный страх и риск: организовывали мероприятия, строили детские площадки, проводили исследования, оснащали приюты спортивным инвентарем. Занимались и политической деятельностью, при этом, в интересах самых разных политических партий.

Окончательная точка в вопросе кто есть кто в ЕР и фондах была поставлена 8 декабря 2014 года, когда решением Президиума Генсовета «Единой России» было принято решение даже лишить их права на использование наименования и символики партии «Единая Россия». Сегодня эти фонды называются «фондами поддержки регионального сотрудничества и развития». И абсолютно некорректно говорить о какой-либо их аффилированности с партией.

Кстати обо всем об этом вполне честно и аргументированно на днях рассказал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отметив, что «это действительно бывшие фонды Единой России, но они на сегодняшний день ни юридически, ни фактически с партией не аффилированы». То, что они приняли участие в наполнении избирательного фонда, – это, на его взгляд, логично: «партия поддержала президента, фонды поддерживают», – подчеркнул Турчак.

В общем, правда в том, что мы имеем дело со стандартной провокацией, которые в разгар избирательной кампании – обычное явление. Только вот уровень провокаторов за последние годы явно упал. Прежде чем копаться в финансовых вопросах, стоило бы разораться в ситуации. Хотя бы оценить масштаб кандидата, который вполне соответствует и количеству желающих направить в его избирательный фонд средства.

Как отметил член инициативной группы по выдвижению В.В. Путина на пост президента Андрей Турчак, «деньги продолжают перечислять и физические, и юридические лица… Просто вал желающих поставить подписи. Административными приводами заниматься не надо – президент пользуется огромной поддержкой».