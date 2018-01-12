«Аэрофлот» подаст в суд на Аршавину, чтобы взыскать с нее расходы за задержку рейса

12 Янв. 2018 2018-01-12T19:38:24+03:00

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Громкий скандал на борту самолета «Аэрофлота» оборачивается против самой зачинщицы — Алисы Аршавиной. Авиакомпания намерена в судебном порядке взыскать с пассажирки расходы из-за задержки рейса и дополнительного обслуживания самолета в аэропорте Шереметьево. Похоже, ее мужу футболисту Андрею Аршавину придется бегать за казахстанский клуб «Кайрат» быстрее и больше, ведь выходка супруги на борту самолета может вылиться почти в миллион рублей.

- Из-за нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной 6 января пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов, - комментируют в «Аэрофлоте».

Напомним, что 35-летняя Алиса Аршавина хотела слетать на Рождество к мужу в Казахстан. Но не одна, а с детьми и няней. Для себя она купила место в бизнес-классе, а для няни — в экономе. Во время посадки в самолет ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки», что заставило нервничать Аршавину, а после женщина и вовсе устроила скандал. Алиса стала требовать бортпроводниц пересадить к ней рядом в кресло бизнес-класса няню, чтобы та переодела ребенка. Когда ей отказали, то разгневавшаяся жена футболиста стала спекулировать дочерью и демонстративно менять подгузник в то время, как уже была получена команда застегнуть ремни и приготовиться к вылету. Выполнить требования бортпроводников Алиса отказалась и вообще заявила, что она майор ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Но какие могут быть капризы, когда речь идет о безопасности полета? Видимо, Аршавина хотела, чтобы стюардессы, а может пилот или пассажиры бизнес-класса вытирали попку ее дочке? Со слов телеведущего Александра Невзорова, есть у бортпроводниц в «Аэрофлоте» термин, которыми они обозначают пассажирок, подобных Аршавиной.

- «ГБ» означает «гламурное быдло», - рассказал Александр Невзоров в эфире программы «Невзоровские среды». - Бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок, как правило, чьих-нибудь жен, потому что, когда они такую видят, они понимают, что сейчас в любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно. И дело не в жене Аршавина. Она, на самом деле, неплохая, она просто находится под влиянием той среды, в которой она живет и в которую она себя окунула.

Но в тот момент жена Аршавина поставила себя и свой надуманный статус выше интересов всех остальных пассажиров и всячески задерживала подготовку самолета к взлету. Терпение пилота лопнуло и он решил снять Алису Аршавину с рейса. Как говорят в «Аэрофлоте», его решение об отстранении от полета деструктивной пассажирки признано правомерным.

- Деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах Аэрофлота вне зависимости от их социального статуса, - объяснили в авиакомпании.

Из-за неадекватного поведения Аршавиной и снятия ее с рейса, пассажирам пришлось томиться в самолете 1,5 часа. И это еще не все - компания «Аэрофлот» понесла расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. Это буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Все расходы компания намерена взыскать с дебоширки.

Стоит напомнить, что Аршавина вела себя неадекватно не только в самолете, но и после высадки. Супруга футболиста стала присылать на телефон стюардессы смс с угрозами "от Следственного Комитета". В них, в частности, есть и такая фраза: "вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну" (орфография сохранена - Прим. Ред.). Аршавина грозилась посадить стюардессу за решетку от 2 до 4 лет.