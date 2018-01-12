Заповедной системе России исполнился 101 год

12 Янв. 2018 2018-01-12T21:29:30+03:00

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Баргузинский заповедник был создан с целью сохранить и увеличить численность оказавшегося под угрозой баргузинского соболя. Надо сказать, что мера была вполне оправдана. Спустя годы соболя в местной тайге стало больше.

В 1997 году в стране был учрежден «День заповедников и национальных парков». И сегодня в России одна из наиболее обширных и эффективных систем ООПТ (особо охраняемых природных территорий) в мире.

- За столетие создано более 13 тыс. ООПТ федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых 209,5 млн га (немногим меньше половины площади всей Европы!), - приводят цифры в пресс-службе Минприроды. - Система федеральных ООПТ включает в себя: 105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка, 57 федеральных заказников,17 памятников природы, 67 ботанических садов.

В заповедниках свой профессиональный день отмечают с размахом. Многие ООПТ привлекают в этот день посетителей бесплатным входом, лекциями и экскурсиями, сувенирами.

Сотрудники национального парка «Кисловодский», например, подготовили и провели перформанс, приуроченный к этому празднику. Жители и гости города-курорта собрали два огромных пазла перед Нарзанной галереей: карту России с отмеченными на ней заповедниками и национальными парками, а также логотип и карту Национального парка «Кисловодский».

В Саратовском национальном парке «Хвалынский» незадолго до праздника открылся «Музей пчелы», который предложил гостям праздничную программу. Национальный парк «Куршская коса» устроил в Калининградском Музее мирового океана познавательную программу «Заповедная система России», а кроме того, вместе с Кроноцким заповедником организовал фотовыставку «Заповедная природа России».

К празднику в этом году система ООПТ страны получила отличный подарок. В Республике Карелия создан национальный парк «Ладожские шхеры». Постановление о создании перед Новым годом подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. А всего за прошедший год, объявленный Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, было создано 5 новых федеральных ООПТ — 2 заповедника («Васюганский» и «Восток Финского залива») и 3 национальных парка («Кисловодский», «Сенгилеевские горы» и «Ладожские шхеры»). Появились на карте России и 79 ООПТ регионального значения.

- Наши ООПТ – важнейший элемент природоохранной работы, сокровищница российской природы: в них сосредоточено до 80% видового разнообразия в стране, - уверен заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов. - От того, как функционируют заповедники и национальные парки, во многом зависит, в каком состоянии мы передадим потомкам природу России. Я рад тому, что высокий уровень работы российских ООПТ, профессионализм их сотрудников признан во всем мире.