А Мавзолей-то за 20 лет изменился

13 Янв. 2018 2018-01-13T09:31:05+03:00

А кто-то годами живет в Москве и вообще ни разу не заходил в Мавзолей. Фото: Алиса ТИТКО

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Двадцать два года назад я была в Мавзолее и думала, что галочку «была» поставила и зачем туда ходить снова? Хотя, что я в свои 6 лет могла запомнить? Еще как запомнила. Был майский день, Красную площадь готовили к параду 9 мая, закончился дождь и при входе мужчины в форме говорят папе: «С пакетом нельзя». А в пакете был только зонтик. Уже сейчас и папа не помнит, куда мы дели зонт, но в Мавзолей мы попали. Помню одно – лестница вниз, гробовая тишина и в темном зале лежит мужчина под стеклом. Это был 1996 год, в Москве мы были гостями.

Последние три года живу в столице и уже обходила Красную площадь вдоль и поперек, забиралась на Троицкую и Спасскую башню во время реставрации, а вот в Мавзолей больше не заходила. Думала, а зачем тратить время, стоять в очереди? Да, еще же и не каждый день можно прийти – только вторник, среда, четверг или суббота, не в любое время – только с 10.00 до 13.00.

- Там вечно такие толпы китайцев выстраиваются, - говорила мне знакомая Полина.

- А вдруг к 100-летию со дня смерти тело Владимира Ильича решатся придать земле? – задумался папа.

Встать пораньше, занять очередь

И вот спустя 22 года мы решили повторить с папой поход в Мавзолей. Получилось почти накануне 21 января – дня смерти Ленина. Пришлось для этого встать пораньше, чтобы приехать как раз к 10.00.

- Там к этому времени, наверное, уже толпа будет. Нужно ехать еще раньше, - говорил папа.

Настраивались стоять часа два, мерзнуть. Но никакой сумасшедшей очереди не было. В 10.30 перед нами стояло человек 17-20. Среди них китайцы, но не делегацией, а взрослые супружеские пары.

- Интересно, пустят с коньяком? Я тут Ильичу стопочку прихватил, - шутил мужчина в очереди.

- Нет, - отвечаю с серьезным лицом я. - Накануне читала в интернете, что с жидкостями, большими сумками и чемоданами не пустят – нужно сдавать в платные камеры хранения.

При входе рамки металлодетектора, готовьтесь даже куртки расстегивать. А в самом Мавзолее мужчины снимают головные уборы.

- Руки из карманов, - скажет мне при входе военный.

Военных будет много и табличек «не фотографировать» тоже. В самом зале такая же тишина. На Владимире Ильиче хороший костюм, а сам он даже как-то свежо выглядит – это видно даже сквозь стекло.

- Усыпальница стала выше. Теперь Владимир Ильич будто на пьедестале, - заметит папа.

- А красный бархат разве был? – спрашиваю.

- Не помню. Может, не было такой подсветки, как сейчас? – вспоминает папа.

Задерживаться надолго не разрешают никому – секунд 30 и нужно проходить. А потом еще одна лестница и снова оказываешься на улице. Ленин, как приснился. Даже было желание пойти еще раз стать в очередь и зайти в Мавзолей. Но прежде, чем выйти за ограждение Мавзолея, теперь можно обойти здание со всех сторон. Можно подойти близко к стене Кремля и увидеть захоронения Иосифа Сталина, Семена Буденного, Михаила Фрунзе, Георгия Жукова, Юрия Гагарина, Георгия Орджоникидзе и других.

- Ты, наверное, не помнишь. Но тогда обойти Мавзолей, и подойти к некрополю нельзя было, - скажет мне папа.

И, если в Мавзолее фотографировать нельзя, то само здание и даже некрополь можно. Иностранцы слышали, как мы с папой обсуждали почти каждого выдающегося деятеля, которые здесь похоронены и уточняли: «Гагарин? Жуков?» Мы кивали головой, а те спешили делать фото.

Теперь можно зайти за пределы усыпальницы Ленина и увидеть могилу ГагаринаФото: Алиса ТИТКО

P.S.

После посещения Мавзолея у меня были приблизительно такие же ощущения, как после просмотра фильма «Движение вверх». Объясню. Мне захотелось залезть в интернет и почитать историю. И любопытного достаточно много – до монументального строения были деревянные Мавзолеи, есть много объяснений, почему решили бальзамировать тело Владимира Ильича. А еще, оказывается, сколько покушений было на мертвого Ленина, сколько людей погибло при террористических атаках прямо в Мавзолее. Во время Великой Отечественной Войны тело Ленина приходилось эвакуировать в Тюмень. А кто-то годами живет в Москве и вообще ни разу не заходил в Мавзолей. Вход, кстати, бесплатный.