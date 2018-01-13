2018-01-13T09:31:05+03:00
Общество

А Мавзолей-то за 20 лет изменился

Теперь можно зайти за пределы усыпальницы Ленина и увидеть могилу Гагарина
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitkoкорреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments21
А кто-то годами живет в Москве и вообще ни разу не заходил в Мавзолей.А кто-то годами живет в Москве и вообще ни разу не заходил в Мавзолей.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Двадцать два года назад я была в Мавзолее и думала, что галочку «была» поставила и зачем туда ходить снова? Хотя, что я в свои 6 лет могла запомнить? Еще как запомнила. Был майский день, Красную площадь готовили к параду 9 мая, закончился дождь и при входе мужчины в форме говорят папе: «С пакетом нельзя». А в пакете был только зонтик. Уже сейчас и папа не помнит, куда мы дели зонт, но в Мавзолей мы попали. Помню одно – лестница вниз, гробовая тишина и в темном зале лежит мужчина под стеклом. Это был 1996 год, в Москве мы были гостями.

Последние три года живу в столице и уже обходила Красную площадь вдоль и поперек, забиралась на Троицкую и Спасскую башню во время реставрации, а вот в Мавзолей больше не заходила. Думала, а зачем тратить время, стоять в очереди? Да, еще же и не каждый день можно прийти – только вторник, среда, четверг или суббота, не в любое время – только с 10.00 до 13.00.

- Там вечно такие толпы китайцев выстраиваются, - говорила мне знакомая Полина.

- А вдруг к 100-летию со дня смерти тело Владимира Ильича решатся придать земле? – задумался папа.

Встать пораньше, занять очередь

И вот спустя 22 года мы решили повторить с папой поход в Мавзолей. Получилось почти накануне 21 января – дня смерти Ленина. Пришлось для этого встать пораньше, чтобы приехать как раз к 10.00.

- Там к этому времени, наверное, уже толпа будет. Нужно ехать еще раньше, - говорил папа.

Настраивались стоять часа два, мерзнуть. Но никакой сумасшедшей очереди не было. В 10.30 перед нами стояло человек 17-20. Среди них китайцы, но не делегацией, а взрослые супружеские пары.

- Интересно, пустят с коньяком? Я тут Ильичу стопочку прихватил, - шутил мужчина в очереди.

- Нет, - отвечаю с серьезным лицом я. - Накануне читала в интернете, что с жидкостями, большими сумками и чемоданами не пустят – нужно сдавать в платные камеры хранения.

При входе рамки металлодетектора, готовьтесь даже куртки расстегивать. А в самом Мавзолее мужчины снимают головные уборы.

- Руки из карманов, - скажет мне при входе военный.

Военных будет много и табличек «не фотографировать» тоже. В самом зале такая же тишина. На Владимире Ильиче хороший костюм, а сам он даже как-то свежо выглядит – это видно даже сквозь стекло.

- Усыпальница стала выше. Теперь Владимир Ильич будто на пьедестале, - заметит папа.

- А красный бархат разве был? – спрашиваю.

- Не помню. Может, не было такой подсветки, как сейчас? – вспоминает папа.

Задерживаться надолго не разрешают никому – секунд 30 и нужно проходить. А потом еще одна лестница и снова оказываешься на улице. Ленин, как приснился. Даже было желание пойти еще раз стать в очередь и зайти в Мавзолей. Но прежде, чем выйти за ограждение Мавзолея, теперь можно обойти здание со всех сторон. Можно подойти близко к стене Кремля и увидеть захоронения Иосифа Сталина, Семена Буденного, Михаила Фрунзе, Георгия Жукова, Юрия Гагарина, Георгия Орджоникидзе и других.

- Ты, наверное, не помнишь. Но тогда обойти Мавзолей, и подойти к некрополю нельзя было, - скажет мне папа.

И, если в Мавзолее фотографировать нельзя, то само здание и даже некрополь можно. Иностранцы слышали, как мы с папой обсуждали почти каждого выдающегося деятеля, которые здесь похоронены и уточняли: «Гагарин? Жуков?» Мы кивали головой, а те спешили делать фото.

Теперь можно зайти за пределы усыпальницы Ленина и увидеть могилу Гагарина Фото: Алиса ТИТКО

Теперь можно зайти за пределы усыпальницы Ленина и увидеть могилу ГагаринаФото: Алиса ТИТКО

P.S.

После посещения Мавзолея у меня были приблизительно такие же ощущения, как после просмотра фильма «Движение вверх». Объясню. Мне захотелось залезть в интернет и почитать историю. И любопытного достаточно много – до монументального строения были деревянные Мавзолеи, есть много объяснений, почему решили бальзамировать тело Владимира Ильича. А еще, оказывается, сколько покушений было на мертвого Ленина, сколько людей погибло при террористических атаках прямо в Мавзолее. Во время Великой Отечественной Войны тело Ленина приходилось эвакуировать в Тюмень. А кто-то годами живет в Москве и вообще ни разу не заходил в Мавзолей. Вход, кстати, бесплатный.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Международный день счастья в 2018 году
Международный день счастья с недавних пор, отмечается ежегодно 20 марта. 2018 год станет исключением. Но, к сожалению, этот день официальным выходным никто не объявлял: все трудоспособное население, как и положено, пойдет на работу
Новости 24
В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер
«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов
Куба назвала высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими
Ночь на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
В США 20-летний житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн
Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш
Цукерберг потерял почти $3 млрд, объявив о переменах в ленте новостей Facebook
СМИ: экс-порноактрисе заплатили $130 тысяч за молчание о связи с Трампом
Германия проведет консультации по Ирану с европейскими партнерами
Погода в Москве на 13 января 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента
Пушков: Гройсман неудачно пошутил, Киев не готов никого принять
Конгрессмен пригрозил Трампу импичментом за слова о мигрантах из «грязных дыр»
Белый дом: Здоровье Трампа в отличном состоянии
Украинская гривна продолжает дешеветь
Крымчане посоветовали Гройсману сходить к психиатру после его «встречного предложения» по Крыму
В ЕС обдумывают ответ на заявление Трампа о ядерной сделке с Ираном
HBO объяснил, почему финал «Игры престолов» покажут только в 2019 году
Клинтон обвинила Трампа в невежестве и расизме
США запустили ракету Delta IV со спутником-разведчиком
Сенегал и Ботсвана поинтересовались, считают ли их в США «грязными дырами»
Трамп продлил заморозку санкций против Ирана
США решили наращивать ядерный потенциал из-за России
Прилепин: ВСУ в Донбассе убивают своих же правосеков*
Трамп: Союзники США должны признать «Хезболлу» террористической организацией
Трамп пригрозил выходом США из ядерной сделки с Ираном, если её не изменят
Самолет Ан-2 аварийно сел в Оренбургской области