2018-01-13T14:29:47+03:00
Происшествия

Экс-участник «Дома-2» всю ночь отплясывал в караоке-клубе и украл у хозяйки заведения кошелек

Дмитрий Исламов, которого выгнали с телевизионного проекта ТНТ, пошел по кривой дорожке [эксклюзив КП, видео]
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Камеры видеонаблюдения запечатлели каждый шаг бывшего участника «Дома-2», который сначала постоял, огляделся, а потом целенаправленно залез в сумочку директора клубаКамеры видеонаблюдения запечатлели каждый шаг бывшего участника «Дома-2», который сначала постоял, огляделся, а потом целенаправленно залез в сумочку директора клубаФото: скрин с видео
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Поклонники «Дома-2» наверняка помнят этого парня, который несколько лет назад пытался построить отношения с девушкой по имени Лера. Называл ее «человеком с сильным характером и очаровательной улыбкой». А она его называла алкашом и гопником. И в результате Диму Исламова с помощью голосования выгнали из «Дома-2». Но молодой человек рук не опустил и продолжил поиски своей второй половинки.

Накануне (в ночь на 13 января) он пришел оттянуться в клуб «Amoret » в центре Москвы. И провел там восемь часов! Причем не за барной стойкой или столом, а на танцевальной площадке. Энергии у Димы - хоть отбавляй, вот и отрывался по полной. Уже под утро Исламов пошел в туалет и, оказавшись в служебном коридоре, заглянул в офис заведения. А там - личные вещи хозяйки клуба, а также ее помощников. Кошельки, деньги, телефоны. Камеры видеонаблюдения запечатлели каждый шаг бывшего участника «Дома-2», который сначала постоял, огляделся, а потом целенаправленно залез в сумочку директора клуба Татьяны Патылицыной. Как говорят карманники, дернул кошелек, засунув его в за пояс в джинсы. И удалился.

Видео, как Дмитрий Исламов из "Дом-2" ворует кошелек.Выбывший из проекта "Дом-2", ныне безработный Дмитрий Исламов, пойман на воровстве кошелька у владелицы караоке-клуба "Amoret" - Татьяны

Татьяна обнаружила пропажу где-то через час, когда собралась уходить домой.

- Ну и, конечно, начали отсматривать записи, - рассказала она «КП». - А там все как на ладони.

- Интересно, а почему он выбрал именно вашу сумку? И ваш кошелек?

- Я думаю, что меня выдал французский бренд. Видимо, заметил надпись Louis Vuitton.

- А сколько денег было в кошельке?

- 15 тысяч рублей. И еще банковские карты. Я их заблокировала.

Самое интересное, что Димка Исламов резвился на танцплощадке абсолютно трезвый. По словам сотрудников заведения, ни капли спиртного той ночью он не выпил. Пришел в клуб в темных очках, скрывая ими фингал под глазом. В общем, личность весьма загадочная.

Бывшего участника «Дома-2» ищет полиция Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшего участника «Дома-2» ищет полицияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас его ищут сотрудники отдела МВД России по Басманному району.

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