2018-01-13T17:13:49+03:00
Спорт

Александр Овечкин был назван первой звездой дня в НХЛ за гол и две передачи

Усилия капитана "Вашингтона" помогли его клубу выиграть у "Каролины" со счетом 4:3
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вашингтон" благодаря Овечкину выиграл очередной поединок со счетом 4:3."Вашингтон" благодаря Овечкину выиграл очередной поединок со счетом 4:3.Фото: REUTERS
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Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был назван первой звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Его клуб одолел со счетом 4:3 "Каролину Харрикейнз". И на счету Овечкина - три очка в этом поединке. Он забросил шайбу на 21-й минуте поединка и дважды ассистировал своим партнерам. Овечкин после этой игры с 28 шайбами - самый результативный хоккеист лиги. Он обошел своего соотечественника Никиту Кучерова из "Тампы Бэй", у которого 27 точных бросков. Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов - автор голевой передачи в поединке с "Харрикейнз". Помимо Овечкина в этой игре отличились за "Вашингтон" Ларс Эллер (8), Бретт Коннолли (57) и Джей Бигл (60). У "Каролины" шайбы на счету Джордан Стаал (4), Себастьян Ахо (29) и Джефф Скиннер (42). "Вашингтон" после этой победы - второй в турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. "Каролина" - восьмая. К слову, Овечкину осталось две голевые передачи, чтобы подойти к отметке в 500 пасов в Национальной хоккейной лиге. Среди россиян, к слову, лидер по этому показателю - Сергей Федоров, который в 1248 матчах в НХЛ сделал 696 передач на своих партнеров по команде.

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