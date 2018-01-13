Александр Овечкин был назван первой звездой дня в НХЛ за гол и две передачи

Вдова Александра Белова о фильме «Движение вверх»: Сашу сделали смертельно больным уже во время Олимпиады в Мюнхене, но это не так!

Вдовы тренера олимпийской сборной по баскетболу-1972 Владимира Кондрашина и нападающего той же команды Александра Белова поделились с «КП» впечатлениями от просмотра [фото]