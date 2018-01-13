2018-01-13T15:14:32+03:00
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP

В трех сетах он победил в Сиднее австралийца Алекса де Минора
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниил Медведев - победитель турнира в Сиднее. Это его первый титул в карьере.Даниил Медведев - победитель турнира в Сиднее. Это его первый титул в карьере.Фото: REUTERS
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В австралийском Сиднее в субботу, 13 января, 21-летний российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере одержал обеду в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финальном поединке соревнований с призовым фондом в 468,9 тысяч долларов он одержал победу над австралийцем Алексом де Минором.

Поединок продолжался 2 часа и 13 минут и завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:5. В поединок уровня ATP Медведев играет с 2014 года. И однажды лишь доходил до финала - в январе прошлого года уступил в двух сетах в Индии испанцу Роберто Баутисте Агуту.

К слову, этот поединок особо отметился в истории теннисных соревнований. Его участникам было 21 и 18 лет, что является "самым молодым финалом" в турнирах ATP с 2007 года. В Индиан-Уэллсе 11 лет назад 20-летний Рафаэль Надаль победил тогда еще 19-летнего Новака Джоковича.

Отметим, что на данный момент 21-летний Медведев занимает 84 место в мировом рейтинге ATP.

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