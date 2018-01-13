Григорий Родченков пытается сбежать от Спортивного арбитражного суда

13 Янв. 2018 2018-01-13T19:07:36+03:00

За неделю до старта слушаний в Лозанне беглый антидопинговый чиновник не может решить вопрос своего участия

Изменить размер текста: A A

С 22 января в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне начнутся апеляционные слушания по делам российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за откровений беглого чиновника Григория Родченкова. Однако же, экс-информатор ВАДА снова начинает хитрить, пытаясь, фактически, избежать дачи показаний в суде.

Для начала в немецких СМИ появилась первая сенсационная информация. Родченков предстанет на слушаниях в CAS, это подтвердил его представитель Джим Уолден. Однако же вскоре немецкий журналист Хайо Зеппельт у себя в Твиттере написал, что допрос Григория Родченкова будет вестись, якобы в целях безопасности, удаленно. И более того - без прямой видеосвязи! Ну, то есть, один голос должен будет излагать позицию обвинения российских спортсменов.

Российская сторона в свою очередь уже уведомила суд в абсурдности такого решения. Наши представители заявили, что уже отправили обоснованное возражение по этому вопросу.

- Неизвестно, когда будет принято решение. Сейчас арбитры совещаются между собой и думают, чего все же будет достаточно для них, чтобы убедиться, что это действительно Родченков, - заявил в интервью "Р-Спорт" юрист Артем Пацев.

При этом, представители Григория Родченкова в некоторых вопросах уже явно заставляют суд сделать так, чтобы игра шла по их правилам. Адвокат заявил о праве фильтровать вопросы, корректировать ответы Родченкова, вопросы информатору ВАДА должны задаваться по строго определенной тематике.

Однако же, такие хитрости могут дорого стоить Родченкову, который прославился своими обвинениями. Поскольку тогда он, как свидетель стороны обвинения, попросту не будет засчитан арбитрами CAS как представивший свои доказательства.

- Показания Родченкова - один из видов доказательств, на котором строится процесс. Если он, свидетель со стороны Международного олимпийского комитета, не может представить свои доказательства в удобном для арбитра виде, то он считается не предоставившим эти доказательства, - отметил Пацев в интервью ТАСС.

Как бы то ни было, точка в этом вопросе пока не поставлена и эта интрига может даже окончательно прояснить лишь за несколько минут до начала заседаний в CAS. Как такового дедлайна здесь не существует, поскольку участие в таком суде сугубо добровольное.

Отметим, что слушания в Спортивном арбитражном суде по делам 42 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК после заявлений Григория Родченкова, начнутся 22 января и, как ожидается, к 27 января будут завершены. В случае успеха наши атлеты смогут успеть заявиться на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забытый допинг-скандал США: своего «Родченкова» американцы победили в суде, покрывая чемпионов Пока весь мир обсуждает решение МОК по поводу санкций в отношении российского спорта, где-то в США ликует информатор ВАДА Григорий Родченков. Беглый антидопинговый чиновник успел сообщить столько сведений, что хватит на несколько шпионских романов. Но первый известный «информатор» появился в США в начале «нулевых». Тот случай будто под копирку повторяет сценарий российского. Но с другим исходом. Того информатора в итоге никто так и не послушал. «КП» рассказывает о немного подзабытой истории профессора Экзума Уайда. (подробности)