Германия подкупала чиновников ФИФА

14 Янв. 2018 2018-01-14T12:34:22+03:00

Мохаммед бин Хаммам (слева) и бывший президент FIFA Йозеф Блаттер, ушедший в отставку в 2015 после коррупционного скандала. Фото: Imago/TASS

И в 2006 году получила чемпионат мира по футболу

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Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Катара Мохаммед бин Хаммам признал, что после победы немецкой заявки на проведение чемпионата мира-2006 получил солидный перевод из Германии.

«На мой счёт действительно было зачислено 6,7 млн. евро. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что Германия и так получила. Сумма поступила на мой счёт уже после принятия решения о проведении чемпионата мира», — приводит оправдания Мохаммеда бин Хаммама немецкие СМИ.

Издание отмечает, что бывший функционер ФИФА отказался рассказать о том, за что же конкретно он получил миллионы.

Ранее экс-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер с уверенностью говорил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.