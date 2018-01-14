Германия подкупала чиновников ФИФА
Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Катара Мохаммед бин Хаммам признал, что после победы немецкой заявки на проведение чемпионата мира-2006 получил солидный перевод из Германии.
«На мой счёт действительно было зачислено 6,7 млн. евро. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что Германия и так получила. Сумма поступила на мой счёт уже после принятия решения о проведении чемпионата мира», — приводит оправдания Мохаммеда бин Хаммама немецкие СМИ.
Издание отмечает, что бывший функционер ФИФА отказался рассказать о том, за что же конкретно он получил миллионы.
Ранее экс-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер с уверенностью говорил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.