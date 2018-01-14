Горнолыжник Трихичев выиграл «серебро» на этапе Кубка мира

14 Янв. 2018 2018-01-14T13:51:12+03:00

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25-летний российский горнолыжник Павел Трихичев впервые в своей карьере завоевал серебро в комбинации на этапе Кубка мира. Гонка, состоящая из двух попыток - скоростного спуски и слалома, прошла в знаменитом швейцарском Венгене.

После первого заезда Трихичев занимал лишь 29-е место, проигрывая лидеру более 2,5 секунд. Но, оказалось, что это удобная позиция для атаки, поскольку его обогнали в основном специалисты скоростных дисциплин. А вот в слаломной попытке Трихичев, был быстр и точен, уступив лишь французу Муффа-Жанде.

В интервью АП горнолыжника спросили про насущные проблемы российских спортсменов.

– В горнолыжном спорте допинг просто невозможен. Поэтому я уверен, что российские горнолыжники абсолютно чисты. Я в течение полугода сдал восемь допинговых тестов, поэтому вопрос с допуском на Олимпиаду для меня не стоит. Что касается моего «серебра» в Венгене, то я просто выполняю свою работу. Сейчас я полностью сконцентрирован на Кубке мира, ведь Олимпиада будет ещё только через месяц, - ответил агенству Трихичева.

- Мы ожидали этого результата, сюрпризом для нас серебро Трихичева не стало. Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Олимпийскими играми. Планируем, что в Пхёнчхане он выступит в трех дисциплинах - олимпийской комбинации, слаломе гиганте и слаломе, - сказал ТАСС президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Венген (Швейцария)

Альпийская комбинация. 12 января. 1. Виктор Муффа-Жанде (Франция) – 2.35,29. 2. Павел Трихичев (Россия) – 2.36,25. 3. Петер Филл (Италия) – 2.36,44.

Скоростной спуск. 13 января. 1. Бит Фойц (Швейцария) – 2.26,50. 2. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) – 2.26,68. 3. Маттиас Майер (Австрия) – 2.27,17.