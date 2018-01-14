2018-01-14T14:57:37+03:00
Спорт

Британские СМИ обвинили сборную России по футболу в том, что она планировала использовать допинг на ЧМ-2018

Обвинения со стороны близких к Григорию Родченкову источников становятся все более нелепыми
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России по футболу, как говорят британские СМИ, хотела использовать допинг на ЧМ-2018.Сборная России по футболу, как говорят британские СМИ, хотела использовать допинг на ЧМ-2018.Фото: REUTERS
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Еще не успел остыть затухший накануне скандал с якобы имевшим место расизмом в футбольном клубе "Спартак" (Москва), как британские СМИ снова начинают подливать масла в огонь. Издание Daily Mail, известное своими публикациями от лица представителей информатора ВАДА Григория Родченкова, сообщило о том, что на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России якобы планировала использовать допинг-препатары.

Как пишут британцы со ссылкой на источники, близкие к Родченкову, россияне якобы планировали подменять допинг-пробы. Чтобы затем без всяких препятствий использовать запрещенные препараты. При этом, уже говорится о том, что ФИФА хочет изучить данный слух, разобравшись в данном вопросе. И, по утверждениям британских СМИ, россияне могут лишиться некоторых игроков своей сборной.

- Что я знаю от Григория Родченкова, ему сказали: "Футбол должен быть чистым", - заявил в интервью Daily Mail друг беглого чиновника режиссер Брайан Фогель.

Напомним, что с 22 января в швейцарской Лозанне стартуют публичные апелляционные слушания по делам российских олимпийцев. Однако до сих Родченков не может определиться со своей позицией - будет ли он там выступать и в каком качестве.

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