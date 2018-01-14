Количество зеков в России рекордно снизилось

14 Янв. 2018 2018-01-14T15:21:50+03:00

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Похоже, «тюрьма народов», в которой «пол страны сидит, пол страны стережет», изрядно «похудела». Судя по свежей статистике Федеральной службы исполнения наказаний, число заключенных в России обновило свой минимум за весь постсоветский период. По состоянию на 1 января этого года в различных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек. Что на 28 тысяч меньше, чем год назад, почти на 100 тысяч меньше, чем пять лет назад, и на 184 тысячи меньше, чем 1 января 2008 года.

В 2010 году была утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, которая предусматривала более активное использование альтернативных видов наказания. Плоды этой «либерализации» ФСИН сейчас и пожинает.

Больше всего количество зеков сократилось во взрослых колониях. При этом чуть выросло число заключенных в колониях-поселениях, где режим не предусматривает серьезных ограничений. Зато альтернативных лишению свободы наказаний за года стало на 80 тысяч больше - они были наложены на 485 тысяч человек. Это и обязательные или исправительные работы, и домашний арест, и условные сроки и даже запрет занимать определенные должности.

Для сравнения в США в тюрьмах содержатся более двух миллионов заключенных. Там, конечно, и народу живет побольше, но тем не менее в штатах за решеткой сидит четверть всех зеков планеты. А обходятся они американским налогоплательщикам в 80 миллиардов долларов ежегодно.