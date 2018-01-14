Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

14 Янв. 2018 2018-01-14T15:44:14+03:00

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В немецком Рупольдинге в воскресенье, 14 января, прошла гонка с общего старта среди мужчин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. На старт вышли два представителя сборной России - Антон Шипулин и Александр Логинов. Хороших мест у них, увы, не вышло занять.

Победу здесь отпраздновал норвежец Йоханнес Бе. Он преодолел 15-километровую дистанцию за 33 минуты и 38,3 секунды. На его счету - один промах. Это уже шестая победа Бе в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Второе место - за французом Мартеном Фуркадом, проигравшем из-за двух промахов 4,5 секунды победителю.

Третья позиция по итогам гонки - у француза Антуана Гигона, который не допустил промахов, но отстал на 8,4 секунды. Лучший из наших спортсменов Антон Шипулин - на 15-й позиции с отставанием в 1 минуту 2,9 секунды. У него 4 штрафных круга. Пять раз промахнувшийся Александр Логинов занял 27 позицию, отстав от норвежца Бе на 2 минуты 23,3 секунды.

Последней гонкой этапа Кубка мира в Рупольдинге станет женский масс-старт. После чего спортсменов ожидает этап в Антерсельве, который станет последним перед стартом Олимпиады 2018 в Пхенчхане.