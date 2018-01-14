2018-01-14T17:27:10+03:00
Спорт

Финка Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Россиянки оказались далеко позади победительницы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Финская биатлонистка одержала победу на этапе Кубка мира.Финская биатлонистка одержала победу на этапе Кубка мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В немецком Рупольдинге в воскресенье, 14 января, прошла последняя гонка на пятом этапе Кубка мира. Женщины соревновались в гонке с общего старта. Победа в напряженной борьбе досталась финке Кайсе Мякяряйнен. Она смогла вырваться из-за спины немки Лауры Дальмайер буквально в финишном створе

Мякяряйнен прошла дистанцию за 34 минуты 05,6 секунды, допустив два промаха. Дальмайер при тех же двух штрафных кругах проиграла 0,8 секунды. Третье место - за Вероникой Витковой, которая допустила два промаха и проиграла 4,6 секунды, вырвав на финише "бронзу" у канадки Розанны Кроуфорд, долгое время лидировавшей на финише.

Лучшая из наших спортсменок Екатерина Юрлова - на 22 позиции. Провальным для нее стал третий огневой рубеж, на котором она трижды заехала на штрафной круг. И как итог - уступила 1 минуту 47,1 секунды. Еще одна наша спортсменка, Дарья Виролайнен, с четырьмя промахами на 26 месте с отставанием в 2 минуты 12,6 секунды.

Следующий этап у биатлонистов пройдет в итальянском Антхольце. После чего все спортсмены смогут приступить к финальной подготоке к Олимпиаде 2018, которая с 9 по 25 февраля пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

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