2018-01-14T18:09:24+03:00
Спорт

Медведев выиграл свой первый турнир АТП

21-летний теннисист первенствовал в Сиднее
Сергей КИРИЛЛОВ
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Даниил Медведев в финале турнира ATP в Сиднее переиграл 18-летнего австралийского теннисиста Алекса де Минора.Даниил Медведев в финале турнира ATP в Сиднее переиграл 18-летнего австралийского теннисиста Алекса де Минора.Фото: REUTERS
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Даниил Медведев в финале турнира ATP в Сиднее переиграл 18-летнего австралийского теннисиста Алекса де Минора. Это первая победа в его карьере. Правда, отдельные успехи были у Даниила и в прошлом году. Однажды он даже сумел дойти до финала в индийском Ченнае. А также на его счету победы над такими мастерами как Стэн Вавринка, Григор Димитров и Пабло Карреньо-Буста. Но раньше Медведеву удавались лишь отдельные встречи и он часто срывался во время турниров.

Один из таких срывов произошел на US Open, где Медведев, недовольный решением судьи, стал скандалить и чуть ли не устроил сидячую забастовку. В результате заработал штраф, а потом и вовсе проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу. В конце-концов этот демарш обошелся нашему теннисисту в 14,5 тысяч долларов.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что срывы для молодого теннисиста - обычное явление. К примеру, в столь молодом возрасте не раз снимался с турниров Новак Джокович, который потом стал первой ракеткой мира.

Медведев, говорит, что в новом сезоне постарается прежде всего играть стабильно. И улучшить свой рейтинг. Сейчас он находится на 84-м месте в мире, хотя в прошлом году был уже в топ-50.

Во вторник, 16 января, Медведев проводит свой первый матч на Australian Open. Ему в соперники досталась 216-я ракетка мира, австралиец Танаси Коккинакис, получивший специальное приглашение от организаторов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это удивительно, я очень счастлив. Я имею в виду - добиться победы, преодолев квалификацию, здесь было так много разных обстоятельств. Я хотел поехать на турнир в Окленд, потому что у моей девушки была виза в Новую Зеландию, но никто из участников не отказался выступать... И вот я победил здесь. Поэтому это просто удивительно», - приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

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