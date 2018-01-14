Госдума перезапустила собственное телевидение

14 Янв. 2018 2018-01-14T21:00:35+03:00

Программа сменила студию и телеведущего - им стал экс-ведущий «Москвы 24» Наиль Губаев. Кроме того, она выходит теперь не в записи, а в прямом эфире, что сразу придало ей новую динамику. фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

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Государственная Дума с начала этого года перезапустила собственное телевидение, создав вместо соответствующего отдела в аппарате нижней палаты автономную некоммерческую организацию «Парламентское телевидение». Новая организация получила статус средства массовой информации. В нижней палате рассчитывают, что такая перезагрузка и привлечение к работе профессиональных журналистов вместо госслужащих позволит лучше, объективнее и эффективней рассказывать зрителям о работе Госдумы и ее отдельных депутатов.

Изменения затронули в первую очередь нынешний основной продукт думского телевидения — передачу «Парламентский час», которая выходит по воскресеньям на телеканале «Россия 24». Программа сменила студию и телеведущего - им стал экс-ведущий «Москвы 24» Наиль Губаев. Кроме того, она выходит теперь не в записи, а в прямом эфире, что сразу придало ей новую динамику. Но главная перемена коснулась информационной политики: теперь работа парламента и принятые законопроекты рассматриваются преимущественно через проблемы, волнующих простых людей.

Первый обновленный выпуск, вышедший в эфир сегодня, 14 января, был построен именно таким образом. Ключевые темы — работа Государственной Думы над решением проблем «обманутых дольщиков», судьба резонансного законопроекта о запрете контактной притравки, инициативы президента России Владимира Путина о продлении программы материнского капитала и введении пособий на первого ребенка, и другие важные для избирателя законодательные изменения. Основной упор сделан на прикладной аспект принятых решений — ведущие и корреспонденты подробно разъясняют, как те или иные инициативы на практике меняют жизнь зрителей. Для этого используются все средства современного телевидения, включая расширенное применение инфографики.

Программа, практически не менявшаяся более 20 лет, стала более понятной для зрителя, считает главный редактор «Парламентского часа» Николай Захаров. «Мы хотим, чтобы новая программа была более динамичной, чтобы она рассказывала о важных инициативах нижней палаты парламента, почему стране нужен тот или иной закон», - отметил он, комментируя «перезагрузку» передачи.

По его словам, помимо «Парламентского часа» в будущем будут созданы и другие программы, в которых ведущие, корреспонденты, гости, эксперты и депутаты будут рассказывать о том, как работа Государственной Думы меняет или уже изменила жизнь людей.

Напомним, что решение о создании «Парламентского телевидения» в виде отдельного средства массовой информации было принято Государственной Думой в конце июля прошлого года для более полного и интересного для зрителей освещения работы нижней палаты парламента. Курирует работу нового СМИ наблюдательный совет, возглавляемый вице-спикером Петром Толстым.