Сериал «Британия»: Как римляне пытались кельтов покорить

14 Янв. 2018 2018-01-14T21:50:22+03:00

Перед лицом общего врага – римских легионеров – враждующие кельтские племена объединяются, чтобы дать противнику решительный отпор. Фото: кадр из фильма

Новый многосерийный масштабный исторический блокбастер покажут в России одновременно со всем миром

Изменить размер текста: A A

19 января стартует премьера сериала «Британия», первого совместного проекта Amazon Prime Video и Sky. Зрители смогут погрузиться в мир яростных боев, кровавых интриг, древних магических ритуалов и любовных перипетий.

По сюжету действие происходит в 43 году нашей эры четыре римских легиона высадились в Британии. Одним из легионов командовал будущий великий император Веспасиан. Легионеры высадились в Кенте, возле Ричборо, и в течение короткого времени захватили юго-восток острова. Кельты пытались оказать сопротивление, но римская армия оказалась сильнее. Клавдий лично прибыл в Британию в июне того же года и принял капитуляцию двенадцати местных правителей.

По сюжету действие происходит в 43 году нашей эры четыре римских легиона высадились в Британии.Фото: кадр из фильма

Перед лицом общего врага – римских легионеров – враждующие кельтские племена объединяются, чтобы дать противнику решительный отпор. Римской армии, чтобы одержать победу, придется столкнуться не только с бесстрашными воинами, но и с древней магией подземного мира.

Завоевание Британии римлянами растянулось на 40 лет.Фото: кадр из фильма

Завоевание Британии римлянами растянулось на 40 лет.

Главные роли в сериале сыграли Келли Райли («Голгофа», сериал «Настоящий детектив»), Дэвид Моррисси (сериал «Ходячие мертвецы», «Центурион»), Николай Ли Каас («Ангелы и демоны», «Реконструкция»), Зоэ Уонамейкер (сериал «Пуаро», «7 дней и ночей с Мэрилин»), Стэнли Вебер (сериалы «Борджиа», «Чужестранка») и другие.

Римской армии, чтобы одержать победу, придется столкнуться не только с бесстрашными воинами, но и с древней магией подземного мира.Фото: кадр из фильма

Над сценарием сериала работала звездная команда в лице братьев Тома Баттеруорта («Последний легион», сериал «Фортитьюд») и Джеза Баттеруорта («Спектр:007», «Черная месса», «Грань будущего»), а также Джеймса Ричардсона («Бронсон», «Фанаты») и Ричарда МакБрайена (сериал «Мерлин», «Призраки»).

Зрители смогут погрузиться в мир яростных боев, кровавых интриг, древних магических ритуалов и любовных перипетий.Фото: кадр из фильма

Исполнительными продюсерами проекта выступили Джеймс Ричардсон с Пиппой Харрис (сериал «Страшные сказки», «Дорога перемен»), Энн Томопулос (сериалы «Борджиа», «Версаль») и другие. Среди режиссеров Шери Фолксон (сериалы «Доктор Кто», «Зовите повитуху»), Кристоф Шреве (сериалы «Версаль», «Мыслить как преступник»), Люк Уотсон («Бесстыдники»).

Премьерный показ первой серии «Британии» в России состоится в пятницу, 19 января в 23:00 на телеканале ViP Premiere. Уже 23 февраля весь сезон будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play.