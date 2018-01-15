Как звезды отметили Старый Новый год: Безруков встал на лыжню, Галкин сменил имидж, а Бузова флиртовала с Батрутдиновым
Русскому человеку только повод дай - обязательно отпразднует его по полной программе! Мы решили выяснить, как наши артисты встретили Старый Новый год.
Ольга Бузова
Телеведущая ведёт себя совершенно предсказуемо - как любая современная девушка, чей бывший муж внезапно женился на другой. Про которую еще и поговаривают, что она беременна. Ольга, как сильная и независимая женщина, отправилась в Тайланд, взяв с собой чемодан купальников и пару невесомых платьев. Поначалу интриговала романтичными фотографиями практически голышом. А затем начала активно тусоваться с отдыхающим там же «комедийщиком» Тимуром Батрутдиновым. Звезда шоу «холостяк» подыграл Ольге, позируя с ней на яхте, а затем снявшись в видео под кодовым названием «между нами ничего нет». А никто и не подумал, что есть.
Анастасия Волочкова
Эта дама использует любую поверхность, чтобы на ней распластаться в шпагате. Сейчас Анастасия радует (или пугает) обитателей дна Индийского океана своими экзерсисами в неожиданных местах. Сначала - на гидроцикле, и вот очередь до лодочки. Настю тут же начали упрекать в комментариях: «Лейсан Утяшева шпагат выполняет намного красивее и элегантнее, на что и смотреть хочется! А у вас прямо паранойя какая-то: раздвинуть циркуль свой!». Циркуль не циркуль, а Волочкова стала не в последнюю очередь благодаря ему одной из самых обсуждаемых персон российского Рунета (в разделе шоу-бизнес).
Елизавета Боярская
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Дочь главного мушкетёра всея Руси отправилась вместе с супругом, Максимом Матвеевым, и сыном Андреем в Австрию. Там парочка наслаждается солнцем и покоем, катая малыша на санях. Данила Козловский решил нарушить идиллию и дал совет чете: «Вставайте на лыжи! На санках будете в деревне кататься!». Парочка решила внять совету актера, и уже через несколько дней показала фото на лыжах.
Сергей Безруков
Один из самых популярных актеров нашей страны так же выбирает спорт. «Со Старым Новым годом, дорогие мои, хорошие! Отмечаем на лыжне! Пробежка, горячий чай, а главное - прекрасное настроение, чего и всем желаю» - написал в своём Инстаграме Безруков. В свободное от лыжни и работы время Сергей так же занимается развлечением ребёнка, катая дочь Машу по снегу в специальной «шине»: «Есть ездовые собаки, а есть - ездовые папы» - пошутил актёр.
Анна Нетребко
Вот за что все любят оперную диву, которая покорила все мировые подмостки. Она - настоящая. В праздники Анна отправилась в родной Краснодар, где отпраздновала Старый Новый год вместе со своими родными и их друзьями. Вся большая компания переоделась в национальные и просто забавные костюмы, разукрасила смешно лица и пела русские народные песни. А потом пила настойку и угощалась домашними пирожками.
Анна Михалкова
А вот дочь Никиты Сергеевича на праздники приболела. И раскрыла одну семейную тайну: «Ну что ж, здравствуй любимая зимняя забава- «выкашливание легких». Моё семейное наследство Кончаловских - бронхит!».
Рената Литвинова
В ночь на Старый Новый год праздновался и день рождения Богини. Ей исполнился 51 год, а так, конечно, и не скажешь. Годы не властны над Ренатой - может, из-за правильного выбора окружения? Актриса и режиссёр поделилась фотографией, на которой она позирует вместе с дочерью Ульяной, своей подругой Земфирой и режиссером Богомоловым: «Вчера. Мы с Константином - любителем селфи».
Максим Галкин
А вот юморист решил встретить Старый Новый год в новом образе. «Надоели патлы» - написал Галкин, и отстриг всю красоту. Теперь супруг Аллы Борисовны и отец двух очаровательных детишек стал похож на модника-хипстера, что тут же заметили его подписчики, похвалив новый образ.