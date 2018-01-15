Как звезды отметили Старый Новый год: Безруков встал на лыжню, Галкин сменил имидж, а Бузова флиртовала с Батрутдиновым

15 Янв. 2018 2018-01-15T09:58:20+03:00

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Русскому человеку только повод дай - обязательно отпразднует его по полной программе! Мы решили выяснить, как наши артисты встретили Старый Новый год.

Ольга Бузова

buzova86 Тима @timurbatrutdinov, спасибо тебе за этот прекрасный день #ББ

Телеведущая ведёт себя совершенно предсказуемо - как любая современная девушка, чей бывший муж внезапно женился на другой. Про которую еще и поговаривают, что она беременна. Ольга, как сильная и независимая женщина, отправилась в Тайланд, взяв с собой чемодан купальников и пару невесомых платьев. Поначалу интриговала романтичными фотографиями практически голышом. А затем начала активно тусоваться с отдыхающим там же «комедийщиком» Тимуром Батрутдиновым. Звезда шоу «холостяк» подыграл Ольге, позируя с ней на яхте, а затем снявшись в видео под кодовым названием «между нами ничего нет». А никто и не подумал, что есть.

Анастасия Волочкова

volochkova_art I love you!!! Горизонталь! Мальдивы! #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla

Эта дама использует любую поверхность, чтобы на ней распластаться в шпагате. Сейчас Анастасия радует (или пугает) обитателей дна Индийского океана своими экзерсисами в неожиданных местах. Сначала - на гидроцикле, и вот очередь до лодочки. Настю тут же начали упрекать в комментариях: «Лейсан Утяшева шпагат выполняет намного красивее и элегантнее, на что и смотреть хочется! А у вас прямо паранойя какая-то: раздвинуть циркуль свой!». Циркуль не циркуль, а Волочкова стала не в последнюю очередь благодаря ему одной из самых обсуждаемых персон российского Рунета (в разделе шоу-бизнес).

Елизавета Боярская

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Дочь главного мушкетёра всея Руси отправилась вместе с супругом, Максимом Матвеевым, и сыном Андреем в Австрию. Там парочка наслаждается солнцем и покоем, катая малыша на санях. Данила Козловский решил нарушить идиллию и дал совет чете: «Вставайте на лыжи! На санках будете в деревне кататься!». Парочка решила внять совету актера, и уже через несколько дней показала фото на лыжах.

Сергей Безруков

s_bezrukov Со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ,Дорогие мои,Хоррошие!!!! Отмечаем на лыжне!!! Пробежка...горячий чай...а главное -ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!!!!) Чего и всем желаю!

Один из самых популярных актеров нашей страны так же выбирает спорт. «Со Старым Новым годом, дорогие мои, хорошие! Отмечаем на лыжне! Пробежка, горячий чай, а главное - прекрасное настроение, чего и всем желаю» - написал в своём Инстаграме Безруков. В свободное от лыжни и работы время Сергей так же занимается развлечением ребёнка, катая дочь Машу по снегу в специальной «шине»: «Есть ездовые собаки, а есть - ездовые папы» - пошутил актёр.

Анна Нетребко

anna_netrebko_yusi_tiago Деда Юра grandpa Yuri

Вот за что все любят оперную диву, которая покорила все мировые подмостки. Она - настоящая. В праздники Анна отправилась в родной Краснодар, где отпраздновала Старый Новый год вместе со своими родными и их друзьями. Вся большая компания переоделась в национальные и просто забавные костюмы, разукрасила смешно лица и пела русские народные песни. А потом пила настойку и угощалась домашними пирожками.

Анна Михалкова

anikiti4na Ну что ж, здравствуй любимая зимняя забава- выкашливание легких . Моё семейное наследство Кончаловских )))) БРОНХИТ ))))

А вот дочь Никиты Сергеевича на праздники приболела. И раскрыла одну семейную тайну: «Ну что ж, здравствуй любимая зимняя забава- «выкашливание легких». Моё семейное наследство Кончаловских - бронхит!».

Рената Литвинова

renatalitvinovaofficiall Вчера) мы с Константином - любителем селфи) #zemfira @konbog75 @ulianadobrovskaya

В ночь на Старый Новый год праздновался и день рождения Богини. Ей исполнился 51 год, а так, конечно, и не скажешь. Годы не властны над Ренатой - может, из-за правильного выбора окружения? Актриса и режиссёр поделилась фотографией, на которой она позирует вместе с дочерью Ульяной, своей подругой Земфирой и режиссером Богомоловым: «Вчера. Мы с Константином - любителем селфи».

Максим Галкин

maxgalkinru Надоели патлы.

А вот юморист решил встретить Старый Новый год в новом образе. «Надоели патлы» - написал Галкин, и отстриг всю красоту. Теперь супруг Аллы Борисовны и отец двух очаровательных детишек стал похож на модника-хипстера, что тут же заметили его подписчики, похвалив новый образ.