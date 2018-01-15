2018-01-15T09:58:20+03:00
Звезды

Как звезды отметили Старый Новый год: Безруков встал на лыжню, Галкин сменил имидж, а Бузова флиртовала с Батрутдиновым

Череда праздников закончилась. Но многие не спешат возвращаться с зимних каникул
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Мы решили выяснить, как наши артисты встретили Старый Новый годМы решили выяснить, как наши артисты встретили Старый Новый год
Изменить размер текста:

Русскому человеку только повод дай - обязательно отпразднует его по полной программе! Мы решили выяснить, как наши артисты встретили Старый Новый год.

Ольга Бузова

buzova86buzova86
Тима @timurbatrutdinov, спасибо тебе за этот прекрасный день #ББ
744542 отметок «Нравится»11749 комментариевInstagram

Телеведущая ведёт себя совершенно предсказуемо - как любая современная девушка, чей бывший муж внезапно женился на другой. Про которую еще и поговаривают, что она беременна. Ольга, как сильная и независимая женщина, отправилась в Тайланд, взяв с собой чемодан купальников и пару невесомых платьев. Поначалу интриговала романтичными фотографиями практически голышом. А затем начала активно тусоваться с отдыхающим там же «комедийщиком» Тимуром Батрутдиновым. Звезда шоу «холостяк» подыграл Ольге, позируя с ней на яхте, а затем снявшись в видео под кодовым названием «между нами ничего нет». А никто и не подумал, что есть.

Анастасия Волочкова

volochkova_artvolochkova_art
I love you!!! Горизонталь! Мальдивы! #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla
9801 отметок «Нравится»698 комментариевInstagram

Эта дама использует любую поверхность, чтобы на ней распластаться в шпагате. Сейчас Анастасия радует (или пугает) обитателей дна Индийского океана своими экзерсисами в неожиданных местах. Сначала - на гидроцикле, и вот очередь до лодочки. Настю тут же начали упрекать в комментариях: «Лейсан Утяшева шпагат выполняет намного красивее и элегантнее, на что и смотреть хочется! А у вас прямо паранойя какая-то: раздвинуть циркуль свой!». Циркуль не циркуль, а Волочкова стала не в последнюю очередь благодаря ему одной из самых обсуждаемых персон российского Рунета (в разделе шоу-бизнес).

Елизавета Боярская

.

.

Дочь главного мушкетёра всея Руси отправилась вместе с супругом, Максимом Матвеевым, и сыном Андреем в Австрию. Там парочка наслаждается солнцем и покоем, катая малыша на санях. Данила Козловский решил нарушить идиллию и дал совет чете: «Вставайте на лыжи! На санках будете в деревне кататься!». Парочка решила внять совету актера, и уже через несколько дней показала фото на лыжах.

Сергей Безруков

s_bezrukovs_bezrukov
Со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ,Дорогие мои,Хоррошие!!!! Отмечаем на лыжне!!! Пробежка...горячий чай...а главное -ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!!!!) Чего и всем желаю!
88902 отметок «Нравится»765 комментариевInstagram

Один из самых популярных актеров нашей страны так же выбирает спорт. «Со Старым Новым годом, дорогие мои, хорошие! Отмечаем на лыжне! Пробежка, горячий чай, а главное - прекрасное настроение, чего и всем желаю» - написал в своём Инстаграме Безруков. В свободное от лыжни и работы время Сергей так же занимается развлечением ребёнка, катая дочь Машу по снегу в специальной «шине»: «Есть ездовые собаки, а есть - ездовые папы» - пошутил актёр.

Анна Нетребко

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Деда Юра grandpa Yuri
19061 отметок «Нравится»346 комментариевInstagram

Вот за что все любят оперную диву, которая покорила все мировые подмостки. Она - настоящая. В праздники Анна отправилась в родной Краснодар, где отпраздновала Старый Новый год вместе со своими родными и их друзьями. Вся большая компания переоделась в национальные и просто забавные костюмы, разукрасила смешно лица и пела русские народные песни. А потом пила настойку и угощалась домашними пирожками.

Анна Михалкова

anikiti4naanikiti4na
Ну что ж, здравствуй любимая зимняя забава- выкашливание легких . Моё семейное наследство Кончаловских )))) БРОНХИТ ))))
11278 отметок «Нравится»250 комментариевInstagram

А вот дочь Никиты Сергеевича на праздники приболела. И раскрыла одну семейную тайну: «Ну что ж, здравствуй любимая зимняя забава- «выкашливание легких». Моё семейное наследство Кончаловских - бронхит!».

Рената Литвинова

renatalitvinovaofficiallrenatalitvinovaofficiall
Вчера) мы с Константином - любителем селфи) #zemfira @konbog75 @ulianadobrovskaya
30347 отметок «Нравится»155 комментариевInstagram

В ночь на Старый Новый год праздновался и день рождения Богини. Ей исполнился 51 год, а так, конечно, и не скажешь. Годы не властны над Ренатой - может, из-за правильного выбора окружения? Актриса и режиссёр поделилась фотографией, на которой она позирует вместе с дочерью Ульяной, своей подругой Земфирой и режиссером Богомоловым: «Вчера. Мы с Константином - любителем селфи».

Максим Галкин

maxgalkinrumaxgalkinru
Надоели патлы.
184400 отметок «Нравится»3325 комментариевInstagram

А вот юморист решил встретить Старый Новый год в новом образе. «Надоели патлы» - написал Галкин, и отстриг всю красоту. Теперь супруг Аллы Борисовны и отец двух очаровательных детишек стал похож на модника-хипстера, что тут же заметили его подписчики, похвалив новый образ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Прощание с Шаинским: сын композитора уточнил дату траурной церемонии
СК возбудил два новых дела после обстрелов населенных пунктов Донбасса
Путин поручил продлить программу «Доступная среда» до 2025 года
В Сирии боевики пять раз за сутки нарушили режим перемирия
Эксперт о безопасности в школах: необходимо устанавливать рамки металлодетектора на входе
Лавров: США боятся честной конкуренции, в том числе в спорте
В смертельном ДТП в Камеруне погиб 21 человек
При обрушении здания фондовой биржи в Джакарте пострадали 28 человек
Появилось видео с места нападения на школу в Перми
МИД напомнил о готовности РФ поддержать диалог между США и КНДР
Лавров: США и их союзники хотят вести дела на основе ультиматумов
Лавров указал на попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном
СМИ: МВД планирует исключить штрафы за побои из КоАП
Неизвестный похитил из квартиры безработного москвича 50 млн рублей