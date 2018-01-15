"Передо мной зияло лето..."

15 Янв. 2018 2018-01-15T00:55:00+03:00

Это книга о том, как много всего происходит рядом и одновременно под теплым солнцем американского побережья, а, впрочем, география значения не имеет.

Бывают книги, которые не только дарят яркие ощущения и наслаждение от текста, но и размышления о литературе в целом. Приятное расширение сознания и новый взгляд на литературу. Вот новинка так новинка

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«ДЕВОЧКИ»

«Фантом Пресс», 2017

Согласитесь, если в книге есть убийство, кровь и сексуальное насилие, то шаблон восприятия почти автоматически относит такое произведение к категории «чернухи» или в лучшем случае жесткого детектива. Можете себе представить книгу о сексуальной секте на российском материале? Что это будет? Действительно «чернуха» и журналистское расследование в лучших традициях НТВ эпохи 90-х годов прошлого века. Как же мы растеряли магию литературы, которой тема не мешала? «Крейцерова соната» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, «Драма на охоте» Чехова могли быть окрашены страшными убийствам и оставаться литературой, а сегодня в российской прозе это очень сложно себе представить.

Зато перед нами прекрасный светлый и солнечный американский роман о молодости, заблуждениях, сексуальном насилии, убийстве и тому следу, который оставляет в жизни человека такая молодость. Светло и солнечно об ужасе. Возможно ли это? Возможно и отнюдь не фальшиво. Ведь под этим солнцем всё и происходит. Ведь девочка стремится к свободе, не зная куда может попасть. У автора романа Эммы Клайн удивительно ароматный язык повествования, но при этом очень точный выход на главные, но не всегда очевидные первопричины поступков. Как и почему девочка попадает в секту, перестает замечать знаки и теряет осторожность? Ей просто безумно нравится, как несут себя по улице те девочки, которые уже живут этой жизнью. И всё. Это и есть горькая правда. Уверен, что не меньше половины реальных бандитов испытали романтику образа этой, с позволения сказать профессии, в подростковом возрасте и не смогли противостоять искушению. И в этом настоящая причина, а не в социальном или семейном неблагополучии.

Очень простые вещи сильнее фальшивого психологизма. Не разу войти в море просто потому, что кто-то сказал, что именно здесь размножаются акулы. Просто сказал и всё. Жизнь такова. Светит солнце, пахнет жасмином, а кто-то умирает от рака и просит напоследок стакан молока. Кто-то просто идет по пляжу, но ты уже рисуешь себе картину насилия над тобой потому, что страхи легко и солнечно поселились в твоей жизни. Акулы, насилие, грязные палатки плена, удачные попытки сбежать и неудачные попытки забыть.

Удивительная книга о событиях 1969 года и том, как океанскими волнами через десятилетия наваливаются на главную героиню мысли, воспоминания, страхи из прошлого. Однажды, выйдя из зоны комфорта ради свободы, она не может туда вернуться уже несмотря ни на что: образование, приятелей, другой образ жизни, прожитые годы.

Отдельный комплимент автору хочется сказать за тайминг диалогов. Эмоции и ритм общения героев будто бы измерены секундомером. Джулиан идет в другою комнату ровно тогда, когда ему становится скучно от общения с героиней, а не когда писатель объявляет, что ему стало скучно. Даже следующую бутылку с пивом он открывает, точно в тот момент, когда читатель буквально «видит», что кончилась предыдущая.

Это книга о том, как много всего происходит рядом и одновременно под теплым солнцем американского побережья, а, впрочем, география значения не имеет. Цинизм и равнодушие растворены в воздухе, мы никому не нужны, даже если творится нечто ужасное. Но так солнечно о природе страха еще никто не писал. Прочтите. Это будет непросто, но это настоящая литература, не просто коммерческий бестселлер.