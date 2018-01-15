2018-01-15T02:41:15+03:00
Телевизор

С коньками жить - спортсменом быть

Зрителей ждет продолжение популярного хоккейного сериала «Молодежка»
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Вратарь «Бурых медведей» Семен Бакин (Игорь Огурцов) с тревогой вглядывается в будущее. Фото: Канал СТСВратарь «Бурых медведей» Семен Бакин (Игорь Огурцов) с тревогой вглядывается в будущее. Фото: Канал СТС
Изменить размер текста:

Обо всем, что могло случиться с молодыми игроками в рамках юниорского хоккея, было подробно рассказано в первых четырех сезонах сериала. Поклонники спортивной саги опасались, что авторы могут оказаться в тупике - ну о чем еще поведать зрителям, уже полностью погруженным в детали жизни (в том числе и личной) игроков и тренеров провинциальной команды «Медведи»? Выход был найден: к названию «Молодежка» добавили словосочетание «Взрослая жизнь», а героев отправили в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), в которой легко можно встретить игрока, годящегося любому из экс-«медвежат» в отцы.

Оказалось, во взрослом хоккее не менее интересно - в этом мы убедились, посмотрев осенью первый блок серий пятого сезона. Клуб ВХЛ, получивший название «Бурые медведи» и базирующийся в родном для героев городе, борется за выход в плей-офф, а тренер Сергей Макеев (Денис Никифоров) сражается с заносчивым капитаном команды Ждановым (Владимир Яглыч). Расстались зрители с персонажами на мажорной ноте: «Бурые медведи» в плей-офф попали, тренер и игрок помирились, да и в личной жизни многочисленных персонажей наметился позитив.

Однако победу праздновать рано, и в новых сериях придется сражаться, причем не только на ледовых аренах. Например, защитник Михаил Пономарев (Илья Коробко), ради денег начавший участвовать в боях без правил, и в свежих эпизодах продолжит выходить на ринг, что поставит под угрозу его брак. А персонажу Александра Соколовского, детскому тренеру Егору Щукину, придется выйти на ринг танцевальный, чтобы поддержать свою подругу Марину.

«Молодежка. Взрослая жизнь», новые серии. С 15 января по будням, 20.00, СТС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Куда пропала девочка Александра из фильма «Москва слезам не верит»
Прекрасные глаза, серьезные и немного печальные, удивительно притягательная улыбка, нежный голос — именно такой зрители увидели в знаменитом фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» молодую актрису Наталью Вавилову
Новости 24
Прощание с Шаинским: сын композитора уточнил дату траурной церемонии
СК возбудил два новых дела после обстрелов населенных пунктов Донбасса
Путин поручил продлить программу «Доступная среда» до 2025 года
В Сирии боевики пять раз за сутки нарушили режим перемирия
Эксперт о безопасности в школах: необходимо устанавливать рамки металлодетектора на входе
Лавров: США боятся честной конкуренции, в том числе в спорте
В смертельном ДТП в Камеруне погиб 21 человек
При обрушении здания фондовой биржи в Джакарте пострадали 28 человек
Появилось видео с места нападения на школу в Перми
МИД напомнил о готовности РФ поддержать диалог между США и КНДР
Лавров: США и их союзники хотят вести дела на основе ультиматумов
Лавров указал на попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном
СМИ: МВД планирует исключить штрафы за побои из КоАП
Неизвестный похитил из квартиры безработного москвича 50 млн рублей