10 верных способов сократить себе жизнь

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:10:47+03:00

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ЕШЬТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ САХАРА

Чем выше уровень его потребления, тем больше риск ожирения и связанных с этим сердечно-сосудистых заболеваний. Сладкоежкам стоит знать, что при злоупотреблении сахара организму требуется повышенное количество витамина В, клетчатки и таких важных минералов, как магний, цинк и хром. Их нехватка приводит к ослаблению всего организма. Вот почему вас так часто беспокоят усталость и ощущение апатии.

Та энергия, которую вы получаете от сладкого, является временной: в организме сначала происходит всплеск глюкозы, потом резкое падение. От таких пике организм страдает еще больше.

Так что если вы не стремитесь прожить долго и при этом злоупотребляете сладеньким, то вы на верном пути!

Сахар также вызывает гинекологические воспаления, потому что сладкая среда - рай для бактерий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЫСЫПАТЬСЯ

Если вы забудете правило «8 часов сна плюс-минус», то быстрее добьетесь поставленной цели - сократите срок жизни. И дело вовсе не в том, что недосып проявляется землистым цветом лица, преждевременными морщинами и ухудшением памяти (хотя в этом тоже мало чего приятного), все намного серьезнее - пока вы спите, организм накапливает силы и восстанавливает физические и умственные способности. Человек, страдающий постоянными бессонницами, имеет повышенный риск развития сердечного приступа или инсульта, об этом говорится в новом исследовании ученых из Китайского медицинского университета.

В общем, спите поменьше, ложитесь как можно позднее, и со временем вы получите пониженный иммунитет, повышенный аппетит и лишний вес. Уж они-то постараются сократить ваши годы. А чем грозит ожирение, уже было сказано выше.

Бессонница меняет метаболизм и эндокринную функцию организмаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАБУДЬТЕ ПРО ТРЕНИРОВКИ

Ожирение, сон, стресс и другие нездоровые факторы тесно связаны с отсутствием физических упражнений. Если у вас сидячая работа, а спорт не входит в список ваших увлечений, то можно не сомневаться - надбавка к пенсии за долголетие (в России она автоматически начисляется с 80-ти лет) вам не светит.

Чем меньше физическая активность, тем больше серьезных заболеваний вас ожидает.

ПРОДОЛЖАЙТЕ КУРИТЬ

Неважно, сколько сигарет вы выкуриваете в день, даже минимальная доза приводит к тому, что вредные вещества откладываются в легких. Это является главной причиной развития рака.

Вы не курите? Пассивное курение (вдыхание сигаретного дыма) также наносит немалый вред организму. Так что если вы часто бываете в местах, где собираются любители посмолить (например, "курилки" в офисах или специально отведенные места в аэропортах), то продолжайте в том же духе, и вы добьетесь желаемого - раньше времени отправитесь на тот свет.

Фитнес не про вас...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАБЛУКИ - ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Предпочитаете кроссовки и кеды? Ну что ж вы так… Переходите на каблуки! Во-первых, это красиво. Во-вторых, сексуально. Ну, и главное в случае нашей темы - каблуки вредят вашему здоровью.

Такая обувь приводит к неравномерному распределению и повышению нагрузки на стопу – каждые пару сантиметров на четверть усиливают давление на пальцы. В результате это вызывает боли в коленях и в области таза и ослабляет мышцы спины.

ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ГОТОВКИ ВЫБИРАЙТЕ ЖАРКУ И ГРИЛЬ

Самым вредным способом для приготовления мяса является гриль на огне (не путать с домашним грилем от электричества), когда жир с мяса падает на угли и в огонь и тем самым вызывает выработку вредных веществ под названием полиароматический углеводород. Поднимаясь вместе с дымом, он оседает на кусочках мяса.

А при жарке мяса и птицы на горячей сковороде масло превращается в канцероген. Особенно если для готовки выбирать «неподходящие» масла и жиры: то есть, жарить на масле, которое рекомендовано для холодного приготовления (салатов). И использовать одно и то же масло для готовки несколько раз - с каждым разом количество канцерогенов удваивается.

Каблуки приводят к повышению нагрузки на стопуФото: GLOBAL LOOK PRESS

МЕНЬШЕ ВОДЫ - БОЛЬШЕ ВИНА

Забудьте вы про «питьевой режим» с его 1,5 - 2 литрами в сутки. Это все для фриков, помешанных на здоровом образе жизни. Ваша же задача - ровно наоборот. Чем меньше воды - тем больше обезвоживание (со всеми его проявлениями в виде усталости, головных болей, нервозности, запоров и сухих слизистых оболочек). В общем, все то, что и нужно тем, кто не ценит жизнь.

ПОБОЛЬШЕ ДИЕТ - ИЗНУРЯЮЩИХ И РАЗНЫХ!

С ними вы быстрее запустите в организме аварийный режим, так называемый эффект плато. С ним организм приучается откладывать энергию про запас, складируя её в виде жировых отложений (не будем повторяться про их влияние на здоровье человека). Так что побольше диет - строжайших и разных.

Тем более, что сегодня выбор огромен, каких только диет не придумано! Белковая, шоколадная, безжировая, Дюкана, Аткинсона, голливудская… Выбирайте на любой вкус - и вперед!

Лишний вес полезен? Спорный вопрос..Фото: EAST NEWS

ДЖАНК-ФУД

Колбаски, чипсы, фаст-фуд - весь этот «мусор» относится к продуктам, которые не приносят никакой пользы организму, как раз наоборот. Они увеличивают общий уровень холестерина, ставят под угрозу состояние сердца и кровеносных сосудов, вызывают избыточный вес.

Помимо жиров, такая еда содержит высокий процент консервантов и соли, что приводит к удержанию воды в организме и повышению артериального давления. В общем, все то, что и нужно для тех, кому не терпится поскорее узнать,что там, за чертой жизни.

НАКАПЛИВАЙТЕ СТРЕСС

Это основательно подтачивает здоровье человека. И это одна из самых распространенных причин, почему люди становятся восприимчивыми к другим болезням. Во-первых, стресс снижает иммунитет. Во-вторых, играет в кошки-мышки с сердечно-сосудистой системой. В-третьих, с накапливанием стресса организм начинает снежным комом собирать и всевозможные болячки.

Не говоря уже о том, что ежедневно возникающие стрессовые ситуации вызывают депрессию, высокое кровяное давление, проблемы с сердцем, хронические боли в спине и затруднение сна.

Вредненько... Но вкусненько!Фото: RUSSIAN LOOK

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