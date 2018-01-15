2018-01-15T16:07:28+03:00
Телевизор

После развода с мужем, Настасья Самбурская отказалась от работы на телевидении

Вести шоу «Генеральная уборка» актриса больше не будет
Ольга АНТОНОВА
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Впрочем, совсем от телевидении Самбурская отказываться на стала. Она стала новой ведущей популярного шоу «Ревиззоро»Впрочем, совсем от телевидении Самбурская отказываться на стала. Она стала новой ведущей популярного шоу «Ревиззоро»Фото: REUTERS
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Пока поклонники обсуждают предполагаемый развод Настасьи Самбурской, сама актриса делает вид, что в ее личной жизни не произошло никаких перемен. Девушка только что вернулась с новогодних каникул, что провела в Таиланде с подругами, играет в театре, гастролирует, много занимается спортом. А тем временем, в прессе появились слухи о том, что актриса больше не будет вести шоу «Генеральная уборка». Там Самбурская вместе с другими агентами чистоты помогали простым жителям столицы приводить в порядок их квартиры, а заодно и жизни. Теперь же Самбурскую в качестве ведущей заменит актриса Екатерина Кабак, а ее соведущей по прежнему останется Юлия Минаковская.

Впрочем, совсем от телевидении Самбурская отказываться на стала. Она стала новой ведущей популярного шоу «Ревиззоро».

Напомним, в ноябре прошлого года Настасья Самбурская заявила, что вышла замуж за 25-летнего актера, победителя конкурса «Мистер Беларусь» Кирилла Дыцевича. И если сначала эту новость поклонники восприняли как розыгрыш, то после того, как девушка начала публиковать множество селфи с избранником и показала обручальное кольцо приняли за правду.Но не успели поклонники порадоваться за Настасью, как она дала повод думать, что рассталась с мужем. Актриса удалила все фотографии с Кириллом. Удалил всякое упоминание о супруги и сам актер. Как будто и не были они никогда знакомы.

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Надо отметить, что Настасья перестала общаться даже со своими родными родителями из-за того, что они принялись рассказывать о ней на ТВ и без ее согласия. Она прервала контакты и с родной матерью, и с братом. (подробности)

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