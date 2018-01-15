2018-01-15T19:14:45+03:00
Политика

Поклонская на слова Собчак о Крыме: «Это может говорить об ущербности взглядов»

Депутат Госдумы ответила на слова известной телеведущей о полуострове
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ответила известной телеведущей депутат Госдумы из Крыма Наталья ПоклонскаяОтветила известной телеведущей депутат Госдумы из Крыма Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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Кандидат в президенты Ксения Собчак в эфире Радио «Комсомольксая правда» назвала Крым – украинским. И рассказала о своем видении жизни на полуострове.

- Мы же сами говорим, что Крым - часть России, - сказала Собчак. - Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч Чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют. Потому что любая международная компания попадет под санкции. Это значит, что этот регион будет нищать, что люди будут жить там плохо, что мы будет тратить все больше бюджетных денег на Крым. Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого.

Ответила известной телеведущей депутат Госдумы из Крыма Наталья Поклонская.

- Крымский полуостров уникален, не видеть и не ценить это может только глупец, - рассказала «КП» Наталья Поклонская. - По моему мнению, измерение полноценности человека возможностью пользования Сбербанком или зарубежными поездками может говорить об ущербности взглядов отдельных кандидатов в президенты. Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт, детские сады, школы, спортивные сооружения и так далее). Радует, что именно к нам в Крым едут иностранные туристы. И мы будем делать все возможное для процветания Российского Крыма и Севастополя и для поддержки нашего президента Владимира Путина.

КАК ЭТО БЫЛО

Ксения Собчак уверена, что Путин выиграет эти выборы

Кандидат в президенты России в редакции "Комсомольской правды" рассказала о Крыме, проклятии 90-х и своих шансах на победу (подробности)

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