2018-01-15T18:20:09+03:00
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Шемякин и Высоцкий: история дружбы двух гениев в одной выставке

В Москве и Санкт-Петербурге открывается уникальная экспозиция, посвященная творческому тандему художника и поэта
Ирина СУХАНОВА
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В последний раз поэт и художник встретились в Париже за три недели до смерти ВысоцкогоВ последний раз поэт и художник встретились в Париже за три недели до смерти ВысоцкогоФото: предоставлено организаторами
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Ко дню рождения Владимира Высоцкого сразу в двух городах - в Москве и в Санкт-Петербурге - открывается уникальная выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий». Выставка, приуроченная к 75-летию Михаила Шемякина и 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, рассказывает о дружбе и творческом дуэте двух гениев своего времени — актера Владимира Высоцкого и художника Михаила Шемякина.

Основная экспозиция расположится в Москве в галерее первых имен Altmans Gallery: здесь будут представлены скульптуры, графика и ювелирные миниатюры Михаила Шемякина. Гости выставки увидят личные вещи Владимира Высоцкого, его фотографии, сделанные фотографом Валерием Плотниковым, а так же уникальную серию авторских эстампов Михаила Шемякина к стихам и песням барда.

Ко дню рождения Владимира Высоцкого сразу в двух городах - в Москве и в Санкт-Петербурге - открывается уникальная выставка Фото: предоставлено организаторами

Ко дню рождения Владимира Высоцкого сразу в двух городах - в Москве и в Санкт-Петербурге - открывается уникальная выставкаФото: предоставлено организаторами

В Altmans Gallery так же можно будет познакомиться с одной из самых интересных серий в творчестве Шемякина - литографиями и сериографиями «Карнавалы Санкт-Петербурга», а так же работами цикла «Метафизические композиции». Еще одна грань творчества художника — коллекция украшений, созданная совместно с ювелирным домом SASONKO: тонкие и ироничные сказочные образы, воплощенные в драгоценных металлах.

Главными экспонатами выставки станут литографии из цикла «Чрево Парижа». Париж — особый город, связавший вместе барда и художника. Именно с серией «Чрево Парижа» связана одна из историй их дружбы. Побывав в мастерской Шемякина в его отсутствие и впечатлившись сюжетами о парижских мясниках, Высоцкий каждые полчаса звонил художнику в Нью-Йорк, чтобы прочитать очередную строфу сочиняемого им на ходу стихотворения «Тушеноши». Это стихотворение Высоцкий посвятил Шемякину.

Основная экспозиция расположится в Москве в галерее первых имен Altmans Gallery Фото: Предоставлено организаторами

Основная экспозиция расположится в Москве в галерее первых имен Altmans GalleryФото: Предоставлено организаторами

Актера и знаменитого питерского художника познакомил в Париже русский танцовщик Михаил Барышников, и эти двое сразу разглядели друг в друге родственные души. Их дружба длилась годами. Едва прилетев в столицу Франции, Высоцкий мог сразу из аэропорта примчатся в мастерскую художника, чтобы спеть ему свои новые песни. Именно он стал для Высоцкого проводником в мир европейской культуры - Шемякин познакомил его с неизвестными в Советском Союзе работами европейских художников, скульпторов и графиков. Актер очень ценил мнение друга. Он посвящал Шемякину песни, а тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к его стихам.

«Конец “Охоты на волков” – это посвящено Михаилу Шемякину, - писал Высоцкий в декабре 1979 года. - И я придумал эту песню из-за него. “Купола” – этим я тоже обязан ему. Это для него. И самая серьезная моя песня “Я был слаб и уязвим”! Миша! Это ты мне дал эту идею. Люблю тебя. Потому что люблю настоящих друзей. Мишенька! Я хотел бы жить здесь из-за того, что ты – здесь!»

В последний раз поэт и художник встретились в Париже за три недели до смерти Высоцкого. Тогда Владимир Семенович сочинил для друга прощальное стихотворение, ставшее пророческим: он не только написал, что умрет, но даже описал, от чего. Высоцкий спрятал стихотворение между рисунками Шемякина, и художник нашел его только после смерти актера.

После ухода друга Шемякин много сделал для того, чтобы увековечить его память. Художник написал об их дружбе книгу «Две судьбы» и стал автором памятника Владимиру Высоцкому, установленного в Самаре. При непосредственном участии Шемякина вышла пластинка Высоцкого ROBIN GOOD – «РОБИН ГУД».

Выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий» пройдет с 26 января по 25 марта 2018 года в Москве (в галерее первых имен Altmans Gallery, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский» 2-й этаж) и в Санкт-Петербурге (в Центре художника Михаила Шемякина).

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