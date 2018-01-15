Американцы определили вероятность падения «Тяньгун-1» на Россию

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:35:45+03:00

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Американские специалисты из The Aerospace Corporation — исследовательской организации, работающей на ВВС США, уточнили данные обнародованные в конце прошлого года их коллегами из Европейского космического агентства (ESA). И те, и другие сейчас озабочены предстоящими в ближайшее время событиями. А именно — падением на Землю китайской космической станции «Тяньгун-1».

Орбита, на которой находилась китайская станция.

Из прогнозов европейцев следовало, что станция упадет в полосе, которая ограничена 43 градусами Северной широты и 43 градусами Южной широты. Холгер Крэг (Holger Krag), глава департамента агентства, который непосредственно занимается космическим мусором (Head of ESA’s Space Debris Office), комментируя прогнозы, полностью исключал вероятность того, что станция упадет где-нибудь за обозначенными пределами.

Полоса падения станции согласно прогнозам ESA.

Американцы в распространенном на днях докладе чуть сузили эти пределы — до 42,7 градуса с северной и южной сторон.

Получается, что большинству городов северной Европы бомбардировка как не грозила, так и не грозит. Вне опасности — в этом смысле — и почти вся наша страна.

Из расчетов специалистов The Aerospace Corporation следует, что вероятность падения «Тяньгун-1» на Россию нулевая. Разве что может быть затронут небольшие ее участки на границе с КНДР, Крым и чуть-чуть черноморских курортов.

В «зоне поражения» остаются Нью-Йорк, Мадрид, Рим, Каир, Пекин, Токио, Сидней. Китайская станция может угодить в любой из этих городов.

Полоса падения по американским прогнозам.

Европейцы предсказывали падение с января по март 2018 года. Американцы уточнили: ближе к концу марта, плюс-минус две недели. То есть, «Тяньгун-1» может дотянуть и до апреля 2018 года.

Сами же китайцы полагали, что станция упадет уже в декабре 2017 года. Ошиблись, надо понимать.

График снижения китайской станции.

«Тянгун-1» (Небесный дворец) была запущена в 2011 году и предназначена главным образом для отработки процессов стыковки с другими космическими аппаратами. На станция несколько раз бывали китайские космонавты — тайконавты, как они сами себя называют называют. Дословно — космические люди.

В 2016 году китайцы потеряли контроль над станцией. И перестали корректировать ее орбиту - то есть, приподнимать время от времени. Ныне «Тяньгун-1» тормозит об атмосферу и снижается абсолютно неуправляемо. Если верить официальным данным, то к концу 2017 года нижняя точка орбиты станции проходила в 272,6 километров над Землей, верхняя - в 300,4 километров.

Китайская космическая конструкция весит 8,5 тонн, ее длина 10,5 метров, диаметр 3,4 метра. По бокам торчат солнечные батареи размером 7 на 3 метра. По мнению специалистов, целиком вся эта махина до Земли не долетит — сгорит. Но весьма крупные и тугоплавкие фрагменты все же упадут — где-нибудь в обозначенной полосе. И не исключено, что могут навредить, если посыпятся на какую-нибудь густо населенную местность.

Обломки "Тяньгун-1" способны наделать бед - по крайней мере так считают паникеры.

Специалисты обещают, что смогут определить более-менее точное место падения обломков «Тяньгун-1» за день-два до финала.