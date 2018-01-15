2018-01-15T18:36:16+03:00
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Юбилей Ингеборги Дапкунайте: звезда с акцентом

Зрителей ждет документальный фильм, приуроченный ко дню рождения актрисы
Глеб ГУБАРЕВ
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Цифра 55, сообщающая о возрасте актрисы, кажется даже не шуткой, а грубой ошибкойЦифра 55, сообщающая о возрасте актрисы, кажется даже не шуткой, а грубой ошибкойФото: Первый канал
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Дапкунайте проснулась знаменитой в 89-м после роли валютной проститутки в «Интердевочке» и, кажется, с тех пор ничуть не изменилась - все те же озорная улыбка, хитрый прищур, фирменный прибалтийский акцент. Цифра 55, сообщающая о возрасте актрисы, кажется даже не шуткой, а грубой ошибкой - кто-то явно что-то напутал в паспортном столе! Но нет, не напутал, Дапкунайте действительно родилась 20 января 1963 года, пусть нам и сложно поверить в то, что любимая и вечно молодая артистка появилась на свет так давно.

Одним из тех, кто беседовал с Ингеборгой, стал ее партнер по сериалу «Мост» Михаил Пореченков Фото: Первый канал

Одним из тех, кто беседовал с Ингеборгой, стал ее партнер по сериалу «Мост» Михаил ПореченковФото: Первый канал

За годы, проведенные в профессии, она успела практически все и состоялась как звезда не только на постсоветском пространстве. «Миссия невыполнима», «Семь лет в Тибете», «Ганнибал: Восхождение» - Ингеборга участвовала в этих и других громких западных картинах. А теперь нам предстоит посмотреть картину о ней самой. Документальный проект «Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут обо мне, — неправда» сделан по необычной схеме: зрителей ждет серия диалогов артистки с коллегами, с которыми она работала в разные годы - Евгением Мироновым, Татьяной Друбич, Валерием Тодоровским, Михаилом Пореченковым, Джоном Малковичем и многими другими.

Первый канал,«Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут обо мне, — неправда», 19 января, 23.40

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