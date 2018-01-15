Надежда Михалкова впервые показала дочь

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:39:23+03:00

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Старшая дочь Михалковых – Анна охотно делится в своих соцсетях фотографиями своих сыновей. Те уже подростки, тем более, очень сильно похожи на своего знаменитого дедушки, и судя по восторженным подписям матери, она очень гордится наследниками. Младшая Михалкова – Надежда, мы уверены, своими детьми восхищается не меньше, но в силу их еще юного возраста старалась до недавнего времени не показывать их в своих соцсетях. Особенно шестилетнюю дочь – Нино. Однако, на днях все-таки решила поделиться фотографией наследницы. Несмотря на то, что фотограф запечатлел девочку в профиль, поклонники нашли много сходства Нино с ее грузинским папой. Другие же отметили, что ребенок просто очарователен.

Нино родилась в браке Михалковой с режиссером Резо ГигинеишвилиФото: Instagram.com

К слову, как-то в интервью Надежда Михалкова призналась, что несмотря на то, что дочка маленькая, у нее уже проявляется жесткий характер. Так, иногда она может возразить что-то даже своему известному деду.

Напомним, Нино родилась в браке Михалковой с режиссером Резо Гигинеишвили. Для супруга Надежды она стала вторым ребенком, первому ребенку — дочери Марии от брака с Анастасией Кочетковой — сейчас 11 лет. После развода с автором фильма «Заложники» в конце прошлого года, двое детей пары остались жить с матерью, но по признанию близких бывших супругов, отец часто навещает детей.