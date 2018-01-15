В Сибири археологи нашли древнюю гробницу с сокровищами скифов

15 Янв. 2018 2018-01-15T19:18:17+03:00

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Археологи из Бернского университета в Швейцарии совместно с коллегами из Российской Академии наук обнаружили в долине Уюк республики Тува ненарушенный скифский курган. По данным ученых, это не только крупнейшая скифская княжеская гробница в Южной Сибири, но и самая ранняя. А это значит, что она, вероятно, содержит сокровища. Статья об открытии была опубликована в научном журнале Archaeological Research in Asia.

Найти курган удалось благодаря швейцарскому археологу Джино Каспари. Он обнаружил круговую структуру на спутниковых снимках высокого разрешения долины реки Уюк. Первоначальное исследование археологов подтвердило его подозрения - место являлось скифской княжеской гробницей.

Работая со швейцарско-российской командой, Каспари смог доказать, что курган, названный Туннуг 1 (или Аржан 0), похож по технологиям строительства на курган Аржан 1, расположенный всего в десяти километрах на северо-восток. Аржан 1 долгое время считался самой ранней скифской княжеской гробницей в регионе, который также известен как “Сибирская долина царей” благодаря многочисленным курганам.

Диаметр найденного кургана составляет более 140 метров, это самое крупное захоронение из когда-либо найденных. Гробница хорошо сохранилась благодаря пролегающему в долине подземному слою вечной мерзлоты. Кроме того, это сохранило захоронение от “черных копателей”.

Как считают исследователи, внутри гробницы могут находиться глиняная утварь, куски дерева, украшения и оружие. По словам специалистов, открытие позволит пролить свет на малоизученный период в истории человечества - время появления первых кочевников. Масштабные раскопки захоронения запланированы на весну.