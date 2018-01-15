2018-01-15T19:18:17+03:00
Наука

В Сибири археологи нашли древнюю гробницу с сокровищами скифов

Предположительно, возраст находки составляет около трех тысяч лет
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
По словам специалистов, открытие позволит пролить свет на малоизученный период в истории человечестваПо словам специалистов, открытие позволит пролить свет на малоизученный период в истории человечества
Изменить размер текста:

Археологи из Бернского университета в Швейцарии совместно с коллегами из Российской Академии наук обнаружили в долине Уюк республики Тува ненарушенный скифский курган. По данным ученых, это не только крупнейшая скифская княжеская гробница в Южной Сибири, но и самая ранняя. А это значит, что она, вероятно, содержит сокровища. Статья об открытии была опубликована в научном журнале Archaeological Research in Asia.

Найти курган удалось благодаря швейцарскому археологу Джино Каспари. Он обнаружил круговую структуру на спутниковых снимках высокого разрешения долины реки Уюк. Первоначальное исследование археологов подтвердило его подозрения - место являлось скифской княжеской гробницей.

Работая со швейцарско-российской командой, Каспари смог доказать, что курган, названный Туннуг 1 (или Аржан 0), похож по технологиям строительства на курган Аржан 1, расположенный всего в десяти километрах на северо-восток. Аржан 1 долгое время считался самой ранней скифской княжеской гробницей в регионе, который также известен как “Сибирская долина царей” благодаря многочисленным курганам.

Диаметр найденного кургана составляет более 140 метров, это самое крупное захоронение из когда-либо найденных. Гробница хорошо сохранилась благодаря пролегающему в долине подземному слою вечной мерзлоты. Кроме того, это сохранило захоронение от “черных копателей”.

Как считают исследователи, внутри гробницы могут находиться глиняная утварь, куски дерева, украшения и оружие. По словам специалистов, открытие позволит пролить свет на малоизученный период в истории человечества - время появления первых кочевников. Масштабные раскопки захоронения запланированы на весну.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Полиция Лондона начала расследование смерти солистки The Cranberries
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Журналиста RT France не пустили на пресс-конференцию в Елисейский дворец
Возле посольства Индии в Афганистане разорвалась ракета
ЦИК готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ
В Минобороны РФ подтвердили сопровождение российских Ту-160 британскими и бельгийскими истребителями
Глава Минобрнауки на месте разберется в причинах поножовщины в пермской школе
Власти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угля
Умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries
МИД Венгрии обеспокоен ограничениями прав нацменьшинств на Украине
Петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы
Перехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве
Британская балерина в 80 лет сумела сдать экзамен по танцам
Памфилова: Максимальное число кандидатов на выборах президента РФ не превысит 19 человек
Анкара обвинила США в попытке создать террористическую армию на севере Сирии
«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
На рудниках в Африке нашли пятый по величине алмаз в мире
"Заминировавший" Курский вокзал мужчина получил четыре года колонии
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и кризис на Украине
В Вашингтоне в метро поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов
Ксения Собчак: «Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви?»
После резни в Перми могут быть усилены меры безопасности в школах
В Москве более тысячи человек эвакуированы из горящей электрички
Ксения Собчак: Приватизация 90-х была сделана, чтобы забрать власть у «красных директоров»