Страна за неделю 15-22 января 2018 года

22 Янв. 2018 2018-01-22T10:44:11+03:00

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Отставки и назначения

КИРОВ, 15 января. Максим Финченко назначен министром юстиции региона. Ему 51 год. Финченко начинал в ВЛКСМ, работал в исполнительных органах, в прокуратуре, получил должность зампреда районного суда.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. Глеб Никитин утвердил новую структуру регионального правительства, которая предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей главы региона.

Кроме того, губернатор назначил и. о. министра информационных технологий и связи Сергея Ефимова, а обязанности и. о. министра здравоохранения будет исполнять Антон Шаклунов. Обоим главам ведомств не исполнилось и 40 лет.

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 января. В правительстве Ярославской области упразднена должность первого заместителя председателя правительства. Новым заместителем без статуса «первого» назначен Игорь Селезнев. Он будет курировать вопросы здравоохранения и социальной защиты населения.

Ряд департаментов переходит в подчинение к заместителю председателя правительства Максиму Авдееву.

ОМСК, 15 января. Первым заместителем председателя правительства Омской области назначен Валерий Бойко. В областном правительстве Бойко будет курировать деятельность кабинета министров, включая остальных заместителей председателя. Еще одним замом стал Дмитрий Ушаков. В новой должности он будет курировать экономический блок: министерство экономики, министерство имущественных отношений, министерство финансов, региональную энергетическую комиссию, главное управление контрактной системы.

Дмитрий Ушаков был избран депутатом Госдумы от Санкт-Петербурга в 2011 году по списку «Справедливой России». В октябре 2017 года приехал в Омск вместе с Александром Бурковым.

КАЗАНЬ, 15 января. Глава Минлесхоза РТ Алмас Назиров попросил освободить его от занимаемой должности в ходе коллегии своего ведомства с участием премьера Алексея Песошина. К нему 61-летний Назиров, занимающий министерское кресло с 2014 года, и обратился с просьбой об отставке, пояснив, что «нужно дать дорогу молодым».

Напомним, недавно появилась информация, что Алмас Назиров стал фигурантом уголовного дела, касающегося «доминистерского» периода его деятельности в качестве главы Арского района. Однако в СУ СКР по РТ эту информацию не подтвердили.

МАХАЧКАЛА, 16 января. Вслед за министром образования республики свой пост в кабинете министров покинет глава министерства по имущественным, земельным отношениям и вопросам торговли Дагестана Руслан Магомедов. Решение об увольнении принято по итогам комплексной проверки в Минимущества.

КАЛИНИНГРАД, 16 января. Суд отказал удовлетворить иск экс-президента областной федерации футбола Дмитрия Чепеля к региональному управлению Минюста. Чепель оспаривал легитимность избрания нового президента федерации, экс-арбитра ФИФА Александра Гвардиса. Суд поставил точку в затянувшемся споре.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова, получившая недавно благодарность за «большой вклад в развитие природоохранной деятельности и обеспечение экологической безопасности», написала заявление об отставке. Жителей области возмутил факт поощрения чиновницы на фоне усугубляющейся экологической ситуации в регионе.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. Бывший первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Вадим Власов назначен исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

ВОРОНЕЖ, 17 января. Городская Дума рассмотрела положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы Воронежа, на заседании было принято решение, что выборы нового мэра Воронежа состоятся после выборов президента.

КАЗАНЬ, 17 января. Были уволены главы муниципальных районов Татарстана: Эдуард Дияров (Пестречинский район) и Ильхам Валеев (Рыбно-Слободский район).

КУРГАН, 17 января. Директор департамента образования Курганской области, угрожавшая протестующим учителям репрессиями, отправлена в отставку. Об этом на встрече с педагогами сообщил заместитель губернатора Александр Карпов.

НОВОСИБИРСК, 17 января. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции заявил журналистам, что назначит министром строительства региона Ивана Шмидта.

МАХАЧКАЛА, 17 января. Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Екатерину Толстикову министром по земельным и имущественным отношениям, освободив ее от должности вице-премьера. От приставки «и. о.» также избавился министр промышленности и торговли Дагестана Юсуп Умавов.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов впервые подверг жесткой критике деятельность мэрии Ярославля. Замечания касались безобразной работы в городском хозяйстве. Эксперты полагают, что критика звучала в адрес мэра Ярославля Владимира Слепцова, который может лишиться поста еще до президентских выборов.

УФА, 18 января. Новым главой регионального УФАС стал «варяг» Алексей Доценко. Ранее он занимал пост замначальника правового управления центрального аппарата ФАС РФ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. Свой пост покинул министр образования Нижегородской области Сергей Наумов. На его место назначен Сергей Злобин.

КАЛИНИНГРАД, 19 января. Антон Алиханов уволил главу администрации Пионерского городского округа Евгения Михейкина. Чиновнику вменяются факты использования в Пионерском схем снижения арендной платы и увеличения в несколько раз сроков аренды за счет раздела земельных участков. Сейчас объем задолженности по аренде за землю в муниципалитете оценивается в сумму более 30 млн рублей.

Деньги

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«Цифра недели: 23,2 млрд долларов. Столько составили прямые иностранные инвестиции в Россию по итогам 2017 года, по данным ЦБ. И это на 25 % меньше, чем в 2016 году.

Кто там говорил про то, что иностранные инвестиции растут и инвесторы верят в нашу экономику? Кроме того, что нормальный докризисный показатель – это не менее 60 млрд долларов, до которых ой как далеко, так еще в IV квартале иностранные инвесторы не только не принесли денег, но даже забрали из России 1,6 млрд долларов, продав свои активы.

В истории современной России квартальные значения закрывались в минусе только три раза: в 1992 году, в 2014-м, когда разгорались боевые действия на Донбассе и вообще ничего не было понятно, и сейчас.

Даже во время кризисов 1998 и 2008 годов инвесторы так не бежали из страны».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. Государственный долг Свердловской области на начало 2018 года вырос до 75,6 млрд рублей.

Напомним, что по итогам третьего квартала 2017 года государственный долг Свердловской области составлял 55,5 млрд рублей. В 2016 году долг региона был равен 66,5 млрд рублей.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. Муниципальный долг Нижнего Новгорода по состоянию на 1 января 2018 года составил 10,727 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств областного центра вырос на 2,228 млрд рублей, или на 26,2%. В течение года при сравнении с данными за январь 2017 года муниципальный долг увеличился на 1,198 млрд рублей, или на 12,6 %.

Посадки

Муса Мусаев. Фото: администрация Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 16 января. Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционное представление прокурора по делу сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева и отменил ранее вынесенный оправдательный приговор. Мусаев в очередной раз проигнорировал процесс. Его адвокат Абдулбари Рамазанов просил отложить заседание, так как Мусаев-младший, по его словам, находится в Москве на лечении. Медицинской справки, свидетельствующей об этом, у адвоката не было.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. Московский районный суд Нижнего Новгорода оставил депутата областного Законодательного Собрания, лидера регионального отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева под домашним арестом до 19 марта. По версии следствия, в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской Думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав Думы гражданин не прошел.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. Советник председателя правительства Ярославской области Павел Юхвидин стал фигурантом уголовного дела, заведенного следственными органами Воронежской области.

Возглавляемая Юхвидиным компания «Дельта-Клининг-Групп» не выплатила компании «Ремстрой» 1 млн 440 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса, – «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием».

СОЧИ, 17 января. Суд Сочи арестовал владельца нескольких скандально известных строительных компаний Анзора Пруидзе. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Сам Анзор Пруидзе находится в следственном изоляторе в Армавире. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стали жалобы многочисленных обманутых дольщиков.

БРЯНСК, 18 января. Заместитель мэра Брянска Александр Зубов, курирующий вопросы транспорта и торговли, был задержан по подозрению в получении взятки в размере 60 тысяч рублей. В СКР сообщили, что чиновник за эти деньги обещал покровительство владельцу рекламных конструкций, установленных с нарушениями.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. Арестован гендиректор АО «Новит Про» Валерий Пшеничный по обвинению в хищении более 100 млн рублей при проектировании модели корпуса и судового оборудования подлодки «Варшавянка». Под арест взят также заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. Бывший депутат Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Нотяг приговорен к трем годам строгого режима за взятку в размере 1,2 млн рублей. Прокуратура просила восемь лет.

ОРЕЛ, 19 января. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области задержан бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Уголовное дело в отношении Дорофеева возбуждено в декабре 2017 года.

МАХАЧКАЛА, 19 января. В Дагестане возбуждено уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Он подозревается в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий бюджету региона.

Незаконными действиями Мусаева причинен значительный ущерб бюджету Дагестана, который, по данным следователей, составил около 80 млн рублей.

Цифры и факты

Министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова. Фото с сайта правительства

ХАБАРОВСК, 15 января. В Хабаровском крае будет образован новый населенный пункт, в состав которого войдут более 600 расположенных рядом «дальневосточных гектаров». Соответствующий законопроект принят в первом чтении парламентом региона. Новый населенный пункт создается недалеко от села Кругликово в районе имени Лазо. «Дальневосточные гектары» здесь взяли более 800 человек.

САМАРА, 15 января. Поступление инвестиций в Самарскую область в последние годы снизилось на 35 %, заявил врио губернатора Дмитрий Азаров. По его словам, в этом виновата коррупция, борьбу с которой он назвал совместной задачей областных властей и прокуратуры.

САМАРА, 16 января. В Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года, остается 358 зданий в исторической части города с неотремонтированными фасадами и ветхих домов, которые еще не снесли. Данные были озвучены на совещании под руководством врио губернатора Дмитрия Азарова.

МОСКВА, 16 января. Минтруд рекомендовал губернаторам принять меры для повышения рождаемости. В качестве рекомендаций регионам предлагается ввести дополнительные выплаты для матерей, принять меры по улучшению жилищных условий, а также по созданию детсадов с 12-часовым пребыванием. При этом говорится, что поддержка должна «носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты».

МОСКВА, 17 января. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что закон о налоговой амнистии коснется 20 млн человек. Силуанов отметил, что данный нормативный акт предполагает списание 41 млрд рублей. Под списание налогов попали также около 3 млн индивидуальных предпринимателей, общий объем списанных налогов составляет 15,8 млрд рублей.

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 января. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что срок сдачи перинатального центра в Петрозаводске переносится на лето 2018 года. Перинатальный центр в Карелии начали строить в 2014 году. Изначально его планировалось открыть осенью 2016 года.

МОСКВА, 17 января. Чистый отток капитала из России в 2017 году составил $31,3 млрд, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее ($19,8 млрд в 2016 году). Такие данные обнародовала пресс-служба Банка России.

МУРМАНСК, 17 января. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в начале 2018 года встает на ремонт. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в конце декабря заявил, что ремонт будет выполняться в Мурманске, на принадлежащем ОСК филиале Центра судоремонта «Звездочка» – 35-м судоремонтном заводе (СРЗ).

КУРСК, 17 января. В Курской области агропромышленная организация незаконно получила более 20 млн рублей в качестве субсидий из областного бюджета. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении ОАО «Агропромышленный альянс «ЮГ».

МОСКВА, 17 января. Потребление алкоголя в России за последние 5-7 лет сократилось на 80 %. Об этом на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Кроме того, за последние 5-7 лет удалось снизить количество курильщиков в стране на 22 % среди взрослых и в три раза среди детей и подростков, передает слова Скворцовой РИА «Новости».

ХАБАРОВСК, 18 января. Субсидии для переселенцев на Дальний Восток планируют увеличить с 255 тысяч рублей до 1 млн рублей. Об этом заявил заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев на итоговом заседании общественного совета при ведомстве.

МОСКВА, 18 января. Российские граждане стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Так, выездной турпоток в 2017 году вырос на 20 % и составил 38 млн поездок, сообщили в Ростуризме.

САРАТОВ, 18 января. Разлив нефти в результате взрыва на трубопроводе в Саратовской области составил 2 тысячи кв. метров. В результате возгорания нефти были повреждены несколько частных домов в селе Красноармейское, рядом с которым проходит нефтепровод. На место ЧС выезжал губернатор Валерий Радаев. Сообщается, что пострадавших нет.

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. Министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова обозначила свою позицию по поводу изучения осетинского языка в школах республики. «Факультативным осетинский язык никогда не будет, – подчеркнула Азимова. – Это предмет, обязательный для изучения. Абсолютное большинство, 99 %, выбрало изучение осетинского языка в качестве родного. Причем среди них есть в том числе и дети не осетинской национальности».

МОСКВА. 19 января. Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией на $240 млн.

МОСКВА, 19 января. На реализацию проекта создания и развития системы спутниковой связи в Арктике потребуется 62,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава Россвязи Олег Духовницкий в интервью ТАСС.

МОСКВА, 19 января. На сайте Правительства России опубликовали информацию, что Кабмин дал свое согласие на выделение 14,5 млрд рублей на повышение заработной платы бюджетникам.

КАЗАНЬ, 19 января. 70-тысячный город Елабуга остался без электроснабжения. По предварительной информации, причиной масштабного отключения стало срабатывание автоматической системы защиты на подстанции «Тойма-2».

Рейтинги

Глава Якутии Егор Борисов. Фото: ЯСИА

На этой неделе вышло два рейтинга, которые мы приведем в кратком виде.

1. Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов России за 2017 год, результаты которого весьма информативны, поскольку позволяют оценивать медиарепутацию губернаторов с учетом качественных показателей.

Первая десятка в общем рейтинге выглядит так:

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В аутсайдерах традиционно плетется Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области, а за ним вновь назначенный врио главы Воронежской области Александр Гусев.

В Северо-Западном федеральном округе лидерами стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на предпоследнем месте Олег Кувшинников из Вологодской области, а замыкает рейтинг врио губернатора Псковского региона Михаил Ведерников.

В Приволжском ФО в первой тройке значатся глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Пермского края Максим Решетников. Во второй половине таблицы располагаются «молодые технократы»: Александр Бречалов, Глеб Никитин и Дмитрий Азаров.

В Уральском федеральном округе в числе первых губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а замыкают таблицу глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин и губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга стали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Бурятии Алексей Цыденов. В аутсайдерах глава Тывы Шолбан Кара-оол.

В Южном федеральном округе лидируют глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а замыкает рейтинг глава Калмыкии Алексей Орлов.

В Дальневосточном ФО первое место прочно удерживает глава Якутии Егор Борисов, а самые худшие показатели у губернатора Чукотки Романа Копина. Это немудрено, в информационном поле страны Копин старается не светиться, видимо, прячась от неудобных вопросов, а интернет-пространство заполняют бравурные телеграм-каналы и сайты, которые пишут о Чукотке только хорошее.

2. Рейтинг инновационных регионов России представили в рамках международной конференции в области экономики «Гайдаровский форум – 2018» в Москве.

Рейтинг представляет актуальные результаты инновационного развития всех субъектов Российской Федерации. В рейтинг 2017 года входят 29 индикаторов. Версия 2017 года отличается уточнением введенных ранее шести индикаторов, объединенных в тематический блок «Инновационная активность региона».

Лидерами рейтинга являются г. Санкт-Петербург, г. Москва и Республика Татарстан. Тройка лидеров осталась неизменной. В текущей версии г. Санкт-Петербург вышел на 1-е место, а г. Москва переместился на 2-е место. Республика Татарстан по-прежнему находится на 3-м месте. Группу сильных инноваторов образуют девять субъектов РФ.

Устойчивое положение в данной группе помимо тройки лидеров занимают Томская область (4-е место), Новосибирская область (5-е место), Калужская область (6-е место) и Московская область (7-е место). Ульяновская область впервые вошла в данную группу, переместившись с 16-го на 8-е место, что связано с улучшением позиций как по показателям базовых компонентов рейтинга, так и за счет новых индикаторов инновационной активности региона.

В группу средних инноваторов вошли 29 субъектов РФ. Из регионов АИРР в ней по-прежнему находятся Иркутская область (31-е место), а также Алтайский край (34-е место), который переместился из группы среднесильных инноваторов, потеряв семь позиций. Здесь же располагаются регионы, совершившие максимальное перемещение вверх по сравнению с результатами прошлого года: Тверская область (+ 19 позиций), Астраханская область (+ 18 позиций), г. Севастополь (+ 27 позиций), Республика Саха (+ 23 позиции).

Коми прибавила семь пунктов по сравнению с 2016 годом и оказалась на 54-м месте среди «средних инноваторов».

При этом «ряд регионов заметно ухудшил свои позиции: Краснодарский край (минус 12 позиций), Ставропольский край (минус 15 позиций) и Вологодская область (минус 13 позиций)».

В аутсайдерах рейтинга числятся Ингушетия и вновь Чукотский АО.