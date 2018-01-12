Анестезия нарушает связи между клетками головного мозга

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:06:54+03:00

Открытие, по словам исследователей, поможет объяснить, почему люди испытывают чувство дезориентации после операции Фото: EAST NEWS

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Исследователи Квинслендского университета в Австралии обнаружили, что общие анестетики действуют на мозг более сложным образом, чем считалось ранее. Открытие может привести к улучшению лекарств для хирургии, сообщается в статье в журнале Cell Reports.

Хотя общая анестезия обычно используется во время медицинских процедур по всему миру, чтобы поместить пациентов в бессознательное состояние, мало что известно о том, как она действительно работают и какие эффекты вызывает.

Один из авторов исследования, доцент Бруно ван Суиндерен заявил, что его команда опровергла предыдущее понимание того, что общие анестетики делают с мозгом.

“Мы рассмотрели влияние пропофола - одного из самых распространенных общих обезболивающих препаратов, используемых во время операций. Из предыдущих исследований известно, что общие анестетики, включая пропофол, действуют на системы сна в мозге, подобно снотворному. Но наше исследование показало, что пропофол также нарушает пресинаптические механизмы, влияя на связь между нейронами по всему мозгу. Таким образом, он сильно отличается от снотворного”.

Кандидат медицинских наук Адекунле Бадемоси заявил, что главное внимание исследователей сосредоточено на важном белке, участвующем в связи между нейронами: “Мы обнаружили, что пропофол ограничивает движение основного белка (синтаксина 1А), необходимого для синапсов всех нейронов. Это ограничение приводит к уменьшению связи между нейронами в мозге”.

Открытие, по словам исследователей, поможет объяснить, почему люди испытывают чувство дезориентации после операции.

Но Ван Суиндерен признался, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, имели ли общие анестетики какие-либо долгосрочные последствия для различных групп людей.

“Изучение этих эффектов на крысах и мухах позволит нам решать эти вопросы. Пока мы не можем проводить данные эксперименты на людях”, - сказал исследователь.