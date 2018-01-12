Захарова: Ядерную проблему на Корейском полуострове можно решать только миром

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:32:48+03:00

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Спикер МИД РФ Мария Захарова на первом в новом году брифинге для журналистов рассказала о прогрессе вокруг ядерного кризиса в Стране утренней свежести. И заодно ответила на вопрос, почему Россия игнорирует предстоящий саммит Запада по «корейскому вопросу» в Ванкувере:

— В четверг в «КП» выступал президент РФ Владимир Путин, сделал ряд внешнеполитических заявлений и, в частности, сообщил, что «денуклеаризация Корейского полуострова должна происходить только через диалог». Какие конкретные шаги для это предпринимает Москва? — задал вопрос корреспондент «Комсомолки» на брифинге в МИДе.

— Диалог между Севером и Югом начался, мы исходим из того, что проблема может решаться только мирным путём, — ответила Захарова. — Это ещё не полноформатный переговорный процесс, но уже его элементы, которые должны послужить сигналом и символом того, как этот процесс должен осуществляться. Что касается роли России, то мы исходим из того, что нам не обязательно находиться в каком-либо формальном статусе в этом переговорном процессе. Мы работаем с нашими партнёрами в Северной и Южной Корее, убеждая их в необходимости мирного урегулирования.

Также дипломат назвала причины, по которым Москва не участвует в предстоящем саммите США и их союзников по «корейскому вопросу» в Канаде:

— Мы знаем о планах проведения 16 января в канадском Ванкувере встречи представителей стран-участниц Корейского конфликта 1950-53 годов. Расцениваем это как рецидив Холодной войны, особенно на фоне потепления между севером и югом полуострова. Это мероприятие грозит усугубить и без того напряжённую ситуацию в регионе, поэтому мы не можем его поддержать [и принять участие].

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