2018-01-12T16:32:48+03:00
В мире

Захарова: Ядерную проблему на Корейском полуострове можно решать только миром

Как выполняется установка Путина на снижение напряжённости у границ России [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
Поделиться:
Комментарии: comments3
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов Фото: Артем Геодакян/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

Спикер МИД РФ Мария Захарова на первом в новом году брифинге для журналистов рассказала о прогрессе вокруг ядерного кризиса в Стране утренней свежести. И заодно ответила на вопрос, почему Россия игнорирует предстоящий саммит Запада по «корейскому вопросу» в Ванкувере:

— В четверг в «КП» выступал президент РФ Владимир Путин, сделал ряд внешнеполитических заявлений и, в частности, сообщил, что «денуклеаризация Корейского полуострова должна происходить только через диалог». Какие конкретные шаги для это предпринимает Москва? — задал вопрос корреспондент «Комсомолки» на брифинге в МИДе.

— Диалог между Севером и Югом начался, мы исходим из того, что проблема может решаться только мирным путём, — ответила Захарова. — Это ещё не полноформатный переговорный процесс, но уже его элементы, которые должны послужить сигналом и символом того, как этот процесс должен осуществляться. Что касается роли России, то мы исходим из того, что нам не обязательно находиться в каком-либо формальном статусе в этом переговорном процессе. Мы работаем с нашими партнёрами в Северной и Южной Корее, убеждая их в необходимости мирного урегулирования.

Также дипломат назвала причины, по которым Москва не участвует в предстоящем саммите США и их союзников по «корейскому вопросу» в Канаде:

— Мы знаем о планах проведения 16 января в канадском Ванкувере встречи представителей стран-участниц Корейского конфликта 1950-53 годов. Расцениваем это как рецидив Холодной войны, особенно на фоне потепления между севером и югом полуострова. Это мероприятие грозит усугубить и без того напряжённую ситуацию в регионе, поэтому мы не можем его поддержать [и принять участие].

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча Владимира Путина с руководителями российских печатных СМИ и информагентств в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года

«КП» публикует стенограмму встречи Президента России с руководителями ведущих изданий страны (подробнее)

Захарова: Ядерную проблему на Корейском полуострове можно решать только миром.Спикер МИД РФ Мария Захарова на первом в новом году брифинге для журналистов рассказала о прогрессе вокруг ядерного кризиса в Стране утренней свежести.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд