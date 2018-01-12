2018-01-12T15:32:24+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «В бюджете хватит денег на выплату пенсий и пособий!»

Размеры вознаграждений топ-менеджеров увяжут с эффективностью госкомпаний
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В пятницу премьер также раздал свежие поручения ведомствам. Фото: Александр Астафьев/ТАССВ пятницу премьер также раздал свежие поручения ведомствам. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Бюджет России на 2018 год предполагает исполнение всех социальных обязательств. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на первом в этом году экономическом совещании с министрами, которое прошло в пятницу в подмосковных «Горках».

- Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры. И там, где это возможно, мы сделаем даже больше, чем предполагалось, - заверил Медведев.

Он напомнил, что уже принято решение о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума раньше запланированного срока - к 1 мая 2018 года, а не к 1 января 2019 года.

- Все необходимые ресурсы на это есть, - уточнил премьер.

В пятницу премьер также раздал свежие поручения ведомствам. Одно из них касается выплаты вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. Многомиллионные бонусы, которые получают топ-менеджеры по итогам года или при увольнении, давно стали притчей во языцех. Вот лишь два резонансных случая: бывший глава «Ростелекома» Александр Провоторов за досрочное расторжение контракта получил «золотой парашют» в размере более 200 миллионов рублей. Громкий скандал был связан и с именем экс-главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Его обвинили в незаконном присвоении бонуса в размере более 100 миллионов рублей. А насколько при этом «быстро и хорошо» работает «Почта России», мы, потребители, прекрасно знаем. Вот ,наконец, и в правительстве поняли, что аппетиты топ-менеджеров нужно снижать. Медведев поручил Минэкономразвития и Минтруду до конца февраля представить предложения, как увязать размеры вознаграждения топ-менеджеров с эффективностью деятельности госкомпаний. Такая мера должна, по крайней мере, заставить топ-менеджеров лучше работать.

Еще одно поручение премьер направил Роспотребнадзору и Минэкономразвития. Они должны проработать возможность подачи гражданами жалоб на качество товаров и услуг через многофункциональные центры (МФЦ). Такое предложение премьеру озвучили депутаты «Единой России» на встрече в конце прошлого года. Премьер идею поддержал.

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