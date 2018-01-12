Путин встретился с Медведчуком

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:58:40+03:00

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В четверг ночью украинские СМИ написали, что Владимир Путин вновь встретился с представителем президента Украины Виктором Медведчуком и обсудил с ним очередной обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Первый "новогодний" обмен уже состоялся при посредничестве Патриарха Кирилла и президента России, но тогда не все пленные смогли вернуться домой.

В пятницу журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подробностями разговора.

- Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была, - ответил Песков. - Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов и активных исполнителей обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом.

Но дату и конкретные темы разговора Песков называть не стал. По словам Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29", и возможно, все попавшие в плен в ходе противостояния на Украине смогут вернуться домой.