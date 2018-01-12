Суда не будет: Саруханов простил композитора Пугачевой, которого обвинял в плагиате

12 Янв. 2018 2018-01-12T20:38:29+03:00

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Судя по всему, авторские отчисления за новую песню Пугачевой «Я летала» теперь будет получать и Игорь Саруханов.

Напомним: Саруханов, посмотрев, новогодний Огонек заметил, что новый хит Пугачевой «Я летала», написанный молодым автором Олегом Влади, похож на его давнюю песню «Придуманная Любовь».

Музыкант обвинил молодого композитора в плагиате и пригрозил Олегу Влади судом.

Последний поступил порядочно, предложил Игорю Саруханову официально стать соавтором песни «Я летала».

Влади и Саруханов опубликовали в своих блогах совместные фото, оповестив подписчиков о своём примирении.

— Я искренне рад тому, что в моей стране народилось племя талантливых и ответственных музыкантов! Ошибку могут допустить все, но когда человек признает её и первым делает шаг на встречу, невозможно на благородство не ответить благородством,-написал Игорь Саруханов. — Спасибо воле случая за то, что у меня появился молодой и уже известный соавтор, а у нас вместе родилась отличная песня — «Я ЛЕТАЛА», возможно это только начало!

igor_sarukhanov Я искренне рад тому, что в моей стране народилось племя талантливых и ответственных музыкантов! Ошибку могут допустить все, но когда человек признает её и первым делает шаг на встречу, невозможно на благородство не ответить благородством. Спасибо воле случая за то ,что у меня появился молодой и уже известный соавтор, а у нас вместе родилась отличная песня - Я ЛЕТАЛА , возможно это только начало! поёт АЛЛА ПУГАЧЁВА музыка Игорь Саруханов, Олег Влади слова Олег Влади #саруханов #влади #игорьсаруханов #олегвлади #аллапугачева #пугачева #ялетала #творчество #сми #кп #рентв #пресса #газета #журнал #радио

— Кто бы что ни говорил, но святая к музыке любовь всё расставляет на свои места! Вопреки всем публикациям, интригам и провокациям!!! Спасибо Игорю Саруханову за безграничную мудрость и талант!!! — обратился к коллеге Олег Влади. — Пусть Новый год принесёт всем нам только мир, понимание и самые прекрасные песни!!!

olegvladi Кто бы что ни говорил...но святая к музыке любовь всё расставляет на свои места! Вопреки всем публикациям, интригам и провокациям!!! Спасибо @igor_sarukhanov за безграничную мудрость и талант!!! Пусть Новый год принесёт всем нам только мир, понимание и самые прекрасные песни!!! Как наша #яЛетала для любимой @alla_orfey музыка @igor_sarukhanov и @olegvladi слова @olegvladi продакшн @lopatinlab @alishermusic @ppozdnikin #хит #аллапугачева #алла #пугачева #игорьсаруханов #придуманнаялюбовь #олегвлади

Соавтор Саруханова поэт Александр Вулых (они вместе написали песню «Придуманная Любовь») рассказал «КП», что именно он выступил в качестве переговорщика между композиторами.

— Я предложил решить вопрос мирно, подписав соавторство песни. Так и произошло, — поделился с «Комсомолкой» Вулых.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Какой Новый год без скандала: Поэт Вулых собрался судиться с Пугачевой из-за новогодней песни

Поэт Александр Вулых назвал новую песню Пугачевой плагиатом. Мол, «Я летала» похожа на старый хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь». Подозрения Вулых поддержал и певец Юрий Лоза. А бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский посоветовал Вулых и Саруханову обратиться в суд. Поэт поблагодарил Кобылянского за совет и подчеркнул, что не исключает, что дело дойдет до судебного иска. (подробности)