В Тимирязевке началась зимняя сессия

12 Янв. 2018 2018-01-12T20:55:28+03:00

Экзамены в главном аграрном вузе страны продлятся с 9 по 27 января

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Время новогодних праздников прошло, пришла пора экзаменов. В Тимирязевской академии они стартовали 9 января и завершатся 27 января — последними аттестацию пройдут студенты факультета садоводства и ландшафтной архитектуры. На очной форме обучения экзамены сдают 7898 бакалавров, 769 специалистов и 1100 магистров. На заочной - 1148 бакалавров, 51 специалист и 111 магистров. На очно-заочной - 572 бакалавра.

Студенты экономического факультета имени А.В.Чаянова и факультета экономики и финансов 11 января сдавали предмет «Теория вероятности и математический анализ».

- Подготовка к этой сессии далась очень непросто, хотя экзаменов сложных мало, но вот вопросов объемных много и задачи сложные, - говорит студентка Алина Хлопкова. - Но я очень надеюсь, что получу «отлично». Преподаватели в течение семестра в доступной форме нам передали необходимые знания. Огромное им спасибо!

После сессии ребят ждут долгожданные зимние каникулы.