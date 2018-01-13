2018-01-12T21:34:42+03:00
Телевизор

Что бы спародировать, чтоб не деградировать?

Новогодняя неделя всегда полна повторов, а повторение, как известно, мать ученья
Валентина ЛЬВОВА
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Съемки передачи "Большая разница", 2009 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий ШарифулинСъемки передачи "Большая разница", 2009 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Накопленные годами «богатства» выплескиваются на экран, пока Россия ест оливье. Ест и учится, если верить поговорке. Неизвестно чему, но учится.

Одной из лучших учительниц этого года стала закрытая давным-давно программа «Большая разница» - ее старые выпуски повторили на Пятом. Когда-то она шла на Первом канале, состояла из пародий на все передачи и фильмы, которые запомнились и понравились зрителю. Ведь глупо делать пародию на то, что само по себе просто плохо, но плохо как-то по-серому.

Так уж получилось, что в 2009 году я работала вместе с командой «Большой разницы». И однажды случилось страшное: на Первом решили, что программу можно сделать еженедельной. Тут-то и начались проблемы, ибо телевидение упорно не генерировало столько продукции, сколько можно было бы хорошо и весело спародировать. К примеру, раскрасили Штирлица для канала «Россия». Все зрители плюются, а авторам «БР» хорошо, фантазия работает, актеры счастливы, гримеры ворчат, но тоже счастливы, поскольку всем понятно, о чем снимается эпизод. Или ушел Максим Галкин с Первого, а в передаче «Кто хочет стать миллионером» появился Дибров. Конфликт? Да. Обыграть можно? Да. И опять-таки все счастливы. Но что делать потом, когда из нового на экране - только сериалы про трудную судьбу очередной страдалицы-сиротинушки, которая то память потеряет, то в тюрьму попадет? Чем такие сериалы отличаются друг от друга, знают только их создатели. И что делать пародистам?

«Большой разницы» нет уже лет шесть. За эти годы, казалось бы, можно было бы телепродюсерам наваять достаточно материала, чтобы повторы старой пародийной программы казались безнадежно устаревшими. Но нет. Все актуально, если слово «актуальность» вообще применимо к нашему шоу-бизнесу. Более того, я не представляю себе, наберется ли за эти шесть лет материал для того, чтобы снять хотя бы еще один выпуск «Большой разницы». Наскребем ли по сусекам, а? Допустим, можно вспомнить «Голос». Шерлока Холмса в виде Камбербэтча, увешанного гаджетами. А дальше как-то буксует мысль. Ну не пародировать же Александра Ревву, поющего на «Золотом граммофоне» в Кремле в окружении огромных латексных сердец с глазками? Или вот, обещана премьера «Звезд под гипнозом». Да тут уже само название - пародия, ничего придумывать не надо, смешнее и нелепее не получится. Так что, как сказал Валдис Пельш в праздничном выпуске «Угадай мелодию»: «За новое телевидение!» Интересно, только мне кажется, что эта фраза в данных условиях - оксюморон?

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