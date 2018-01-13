Новый год - старый. И шутки такие же
На Первом канале приготовили микс из прошлых выпусков новогодних шоу «Старый Новый год» (23.00). Конечно же, выступит Алла Пугачева, Юрий Антонов затянет «Ах, белый теплоход», Валерия споет про «Пять минут», а Лев Лещенко, надев гавайскую рубашку, пустится в пляс под «Макарену».
На «России 1» решили сделать ставку на юмор. Здесь в программе особый выпуск программы «Аншлаг» (21.00). Праздничные номера подготовили Владимир Винокур, Клара Новикова, Сергей Дроботенко, Геннадий Ветров, Святослав Ещенко и другие. Править балом, как обычно, будет Регина Дубовицкая.
На НТВ - повтор новогоднего телешоу «Супер Новый год» (22.00), а вслед за ним - лучшие номера из «Квартирника» Евгения Маргулиса! (1.05). По тому же пути пошел канал СТС - там можно будет пересмотреть праздничный огонек «Новый год, дети и все-все-все!» (23.45).