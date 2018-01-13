2018-01-12T21:42:22+03:00
Телевизор

Новый год - старый. И шутки такие же

Уникальный российский праздник Новый год по старому стилю - для телевизионщиков лишний повод повеселить зрителей
Ксения ПАДЕРИНА
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Старый Новый год на Первом канале - это микс из прошлых выпусков новогодних шоу.Старый Новый год на Первом канале - это микс из прошлых выпусков новогодних шоу.
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На Первом канале приготовили микс из прошлых выпусков новогодних шоу «Старый Новый год» (23.00). Конечно же, выступит Алла Пугачева, Юрий Антонов затянет «Ах, белый теплоход», Валерия споет про «Пять минут», а Лев Лещенко, надев гавайскую рубашку, пустится в пляс под «Макарену».

На «России 1» решили сделать ставку на юмор. Здесь в программе особый выпуск программы «Аншлаг» (21.00). Праздничные номера подготовили Владимир Винокур, Клара Новикова, Сергей Дроботенко, Геннадий Ветров, Святослав Ещенко и другие. Править балом, как обычно, будет Регина Дубовицкая.

На НТВ - повтор новогоднего телешоу «Супер Новый год» (22.00), а вслед за ним - лучшие номера из «Квартирника» Евгения Маргулиса! (1.05). По тому же пути пошел канал СТС - там можно будет пересмотреть праздничный огонек «Новый год, дети и все-все-все!» (23.45).

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